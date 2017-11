El Prat tanca l'octubre amb el creixement més petit des de l'agost del 2015

La situació política a Catalunya no ha provocat que al Prat hi arribin menys passatgers, però aquest octubre el ritme imparable de l'aeroport de Barcelona no va ser el mateix que el dels últims 2 anys. La infraestructura catalana va tancar el desè mes de l'any amb un creixement del 3,9%, la pitjor dada mensual que registra des de l'agost del 2015.

En total hi van passar prop de 4,2 milions de passatgers, i en el que portem d'any la xifra ja és de 40,9 milions. De fet, el Prat ja està un 7,3% per sobre dels seus resultats durant el mateix període de l'any passat. D'altra banda, el creixement dels passatgers de vols internacionals també es va alentir: va ser del 2% mentre que el mes anterior havia augmentat un 6%. No obstant, el percentatge va quedar compensat pels viatgers nacionals, que van créixer un 9,3%.

Pel que fa a la càrrega, el mes passat es van transportar 15.515 tones de mercaderies a l'aeroport barceloní, un 16,3% més que l’octubre del 2016. Entre gener i octubre ja s’han mogut 128.473 tones, un augment del 17,8% que evidencia que el Prat està consolidant la seva oferta de càrrega aèria, que s'ha disparat un 37% des del 2007 tot i la crisi, segons l'informe 'Observatori de tràfic aeri de Barcelona' que editen la Cambra de Comerç de la ciutat i l'Ajuntament.

La ralentització en el ritme de creixement de l'aeroport també va provocar que el mes passat Barajas tornés a avançar-se en la taxa interanual, una fita que no aconseguia des de l'abril. En els últims mesos s'ha tornat habitual que Barcelona superi l'aeròdrom madrileny en aquesta dada i, de fet, la infraestructura catalana va quedar-se molt a prop de recuperar el títol d'aeroport espanyol més transitat de l'agost aquest estiu.

Impuls a Girona i Reus

És difícil relacionar les dades del Prat amb la situació política, ja que aquest impacte no s'ha notat en les estadístiques dels altres aeroports catalans. L'aeròdrom de Girona-Costa Brava va tancar l'octubre amb un impuls del 22%, fins als 196.307 passatgers, i el de Reus va registrar un creixement del 28%.