Preacord entre els treballadors i Codorníu per reduir l’ERO a 70 acomiadaments

El comitè d’empresa i la direcció de Codorníu han arribat a un principi d’acord per rebaixar l’afectació de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO), de manera que passarà dels 79 acomiadaments inicials a una xifra final de 70, segons han explicat aquest dimarts els sindicats en un comunicat.

Les dues parts van mantenir ahir dilluns una llarga reunió des de mig matí fins a ben entrat el vespre durant la qual també van acordar que els acomiadats rebran una indemnització de 38 dies i 28 mensualitats, amb un màxim de 75.000 euros, alhora que es va fixar un pla de rendes per als treballadors més grans de 56 anys.

Aquestes mesures les hauran de ratificar ara les assemblees de treballadors. Mentre la plantilla no hi doni el vistiplau, el comitè d’empresa manté la convocatòria de vaga per a demà i l’aturada indefinida a partir del dia 8.