Preocupació a Ferrer a causa del degoteig d’acomiadaments

Els treballadors de Ferrer s’han acostumat l’últim any a la inquietud de veure acomiadaments cada mes. Segons ha pogut saber l’ARA, la farmacèutica catalana ha acomiadat 25 persones en els últims 90 dies, 19 de les quals al gener. Els treballadors estan preocupats perquè aquesta situació s’ha produït des que, al final del 2018, com va avançar aquest diari, va començar una pluja d’acomiadaments que encara no s’ha aturat.

Ara bé, si en el seu moment els primers acomiadaments executats pel nou conseller delegat, Mario Rovirosa, afectaven l’alta direcció i els càrrecs intermedis, ara les rescissions de contracte afecten també la fàbrica i l’equip comercial de la farmacèutica. Fonts sindicals han explicat que en molts casos els acomiadats són empleats veterans i amb sous més elevats. I admetien que també s’estan produint contractacions de personal més jove. Malgrat això, afirmaven que tenen la impressió que els laboratoris estan acomiadant just per sota del nivell de treballadors (trenta) al trimestre dels que la llei permet fer fora sense haver de demanar un ERO.

Un portaveu de Ferrer explica que “els moviments de personal que han tingut lloc a Ferrer recentment responen bàsicament a l’execució del pla estratègic de la companyia amb la finalitat de convertir-se en un laboratori especialitzat en el desenvolupament, la comercialització i la distribució de medicaments de prescripció de marca pròpia”.

Una plantilla un 20% més petita

Aquest portaveu afirma que en els últims tres mesos Ferrer ha fitxat 32 treballadors. Els laboratoris -que l’any passat es van vendre Tarbis, Diater i HealthTech BioActives, amb la consegüent absorció de les dues plantilles per part dels nous propietaris- tenen actualment 1.496 treballadors. La xifra és alarmant perquè al final del 2018 el nombre d’empleats s’acostava als 2.200. Prop de 285 van marxar de l’empresa amb les vendes de Tarbis, Diater i HealthTech BioActives, però sense comptar-los a ells la retallada de plantilla ha sigut important, de més del 20%.

Els treballadors no amaguen la preocupació per aquesta deriva en una companyia que el 2017 va presentar uns resultats de 8 milions de guanys i una facturació de 634 milions.