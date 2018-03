Primera pujada dels tipus d'interès als Estats Units des del relleu de Yellen a la Reserva Federal

La Reserva Federal dels Estats Units ( Fed ) ha decidit per unanimitat aquest dimecres elevar els tipus d'interès un 0,25% fins a un rang objectiu d'entre l'1,50% i l'1,75%, tal com ja s'esperava per part dels analistes. Es tracta de la primera pujada de tipus des que Jerome Powell és al capdavant d'aquesta institució.



La Fed conclou que la seva política monetària continua sent "acomodatícia", i dona suport a les condicions del mercat laboral i cap a un retorn sostingut de la inflació al voltant del 2%.



"Aquest moviment no és el resultat de la necessitat de prendre mesures ràpides per contrarestar la inflació, sinó que és el primer senyal de la Fed d'abordar una política fiscal excessivament expansiva amb una econòmica en plena ocupació", ha assenyalat l'economista en cap d' Ostrum AM , Philippe Waechter, en declaracions recollides per Europa Press.



Segons aquest expert, l'ajust té com a objectiu evitar la creació de desequilibris massius com a conseqüència de "l'estratègia aventurera" de la Casa Blanca.



Després de millorar les previsions econòmiques la Reserva Federal, el més probable és que aquest any encara hi hagi més increments dels tipus d'interès, una política monetària oposada a la que manté la Unió Europea, amb uns tipus d'interès que continuen en mínims històrics i que, malgrat s'espera que pugin de manera imminent, el Banc Central Europeu encara no ha fet cap pas.