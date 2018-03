Primera protesta dels taxistes des del retorn d’Uber

Centenars de taxistes s'han concentrat avui davant de l'Estació de Sants de Barcelona per manifestar-se en contra dels vehicles que operen amb llicències VTC (lloguer de vehicles amb conductor professional) i la inseguretat laboral que afirmen patir. La manifestació es produeix dies després del retorn a Barcelona d'Uber, la plataforma que connecta usuaris i conductors, que des del passat 12 de març torna a operar a la capital catalana amb llicències VTC, després de quatre anys de retirada de la ciutat per ordre d'un jutge.

Segons un comunicat de l'organització convocant, Elite Taxi, el principal motiu d'aquesta protesta és la "desídia de la Generalitat" a inspeccionar les empreses que operen amb les llicències VTC que presten serveis com taxis, cosa que "és totalment il·legal", constata l'associació. Amb aquesta concentració, els taxistes volen a més denunciar la "inseguretat" que els seus vehicles pateixen als carrers de Barcelona, ja que el 2017 i 2018 comptabilitzen "més de 1.000 taxis que han patit danys presumptament per aquestes empreses".

Així, centenars de professionals del taxi han protagonitzat aquesta tarda un aparcament multitudinari de vehicles davant de l'estació de Sants, a partir de les 19:30 hores. A continuació, han marxat pel carrer carregant bengales i pancartes on es podien llegir consignes contra empreses que operen amb VTC com Uber i Cabify. Els taxistes d'Elite han afirmat sentir-se "impotents" davant el que qualifiquen d'"ofensiva violenta" i "intrusisme" cap a la seva feina, i han anunciat que no pararan de "lluitar contra les empreses que vinguin a practicar el capitalisme més salvatge", encara que de moment no preveuen fer una aturada.

El portaveu d'Elite Taxi Barcelona, Alberto Álvarez, va augurar després de conèixer la notícia del retorn d'Uber que el sector del taxi aconseguiria "expulsar de nou" l'empresa de l'àrea metropolitana.