Primera sentència a Espanya contra la bretxa salarial de gènere

Sentència pionera a Espanya que castiga una empresa per haver pagat menys salari a una directiva dona que els seus homòlegs homes. El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha condemnat la companyia demandada a indemnitzar amb 35.000 euros "per danys morals" i per "discriminació" una directiva que va arribar a cobrar fins a 15.000 euros anuals menys que els seus companys de feina homes.

Segons la sentència, a la qual ha tingut accés l'ARA, la dona -que dirigia un dels quatre departaments de l'empresa, el d'administració- va estar com a mínim tres anys cobrant una retribució inferior "sense cap justificació". Per això el jutge de la sala social d'aquest tribunal ha considerat que es tracta d'un cas de vulneració del drets fonamentals, concretament d'un cas de "discriminació per raó sexe" recollit a l'article 14 de la Constitució espanyola i a l'article 28 de l'Estatut dels Treballadors.

Aquesta directiva va interposar la demanada en descobrir, el gener de 2016, que no havia rebut el mateix increment salarial que la resta de caps de departament, que eren tots homes. Segons es desprèn del document judicial, tot i que tenien una "formació similar" i la "mateixa categoria" i "responsabilitat" professionals, la companyia -que es dedica a prestar serveis administratius i de gestoria a una entitat bancària- va optar per pagar menys la única dona al capdavant d'un departament.

Les diferències salarials van arribar als 15.000 euros bruts anuals entre salari base, incentius i variables: ella cobrava 33.672 euros mentre que els seus companys homes percebien 48.950 euros. Tal com apunta la sentència, "l'empresa no tenia establert cap sistema de fixació d'incentius, per la qual cosa l'abonament de les quantitats a percebre per cada responsable de departament era una decisió unilateral i discrecional de l'empresa, a través del gerent".

El jutge considera "inqüestionable" que la demandant va rebre un salari inferior i remarca que "davant d'aquests indicis discriminatoris" l'empresa no ha sabut "justificar" de manera "objectiva i raonable" els motius d'aquesta diferència.

D'aquesta manera, el jutge ha desestimat el recurs presentat per l'empresa el més d'agost de l'any passat d'una altra instància que ja donava la raó a la demandant. Segons el jutge, en aquest cas, la indemnització de 35.000 euros és una quantitat suficient per compensar la discriminació que va patir aquesta directiva i els danys morals acumulats durant els anys en que hi va haver diferència de salaris i no ha tingut en compte el fet que la directiva va ser acomiadada el maig de l'any passat.

La importància del precedent

En el passat diverses instàncies de la justícia també havien fallat a favor dels treballadors en diversos casos de discriminació de gènere. Un dels exemples recents és la sentència del Suprem contra el El Corte Inglés per no fer promocions internes igualitàries. Tot i això, els advocats experts en dret laboral consultats per aquest diari assenyalen que aquesta és la primera vegada que la justícia espanyola és tan contundent en una situació de discriminació salarial per raó de sexe i posen l'accent en com l'aplicació d'incentius poc estipulats afavoreixen discriminacions salarials com la que explica aquesta sentència.