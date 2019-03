Principi d’acord entre Foment i Pimec per tancar un litigi històric

Semblava difícil, però les dues principals patronals catalanes, Foment del Treball i Pimec, han arribat a un principi d’acord que pot tancar quasi vint anys de desavinences i que els últims mesos s’havia enquistat per la representativitat, que és l’instrument de què depenen els diners públics que corresponen a cada patronal i la representació que tenen als diferents organismes i taules de negociació. Segons ha pogut saber l’ARA, les dues patronals, amb la mediació del Govern, han arribat a aquest principi d’acord, que hauran de ratificar les juntes de les dues organitzacions. El pacte ha suposat cessions i esforç negociador per part de les dues patronals i també per part de l’executiu català.

En aquest principi d’acord les dues patronals aconsegueixen algunes de les seves reivindicacions. Així, Pimec guanyarà pes com a organització empresarial però Foment continuarà sent l’organització amb més representació. A més, Pimec aconsegueix un altre objectiu: Fepime, la patronal de petites i mitjanes empreses que l’any 2000 va néixer vinculada a Foment, no tindrà representants i la seva presència a les meses de negociació l’assumirà l’organització que presideix Josep Sánchez Llibre.

Precisament la creació de Fepime va ser una de les causes del distanciament durant les dues últimes dècades entre Pimec i Foment, tot i que fa uns anys les dues principals patronals s’havien plantejat fusionar-se. El principi d’acord preveu també que hi haurà unitat d’acció patronal, cosa que a l’altra banda de la taula ja fan els dos sindicats, CCOO i UGT, quan toca defensar els seus interessos.

Les patronals catalanes s’havien repartit la representativitat de la manera següent: Pimec un 25%, i Foment del Treball i Fepime, el 75% restant -60% Foment i 15% Fepime-. El principi d’acord a què han arribat ara preveu començar amb un pes del 58% per a Foment del Treball i el 42% per a Pimec, i en 10 anys arribar a un 55% per a la patronal que aglutina les grans empreses i el 45% per a la de petites i mitjanes companyies.

La solució significa que les dues parts han cedit, ja que la patronal que presideix Josep Sánchez Llibre reclamava un repartiment del 60% per a Foment i un 40% per a Pimec, mentre que l’organització que presideix Josep González volia un repartiment al 50%.

El calendari ha ajudat a arribar al principi d’acord. En aplicació del decret de la Generalitat sobre la representativitat empresarial, el dilluns 18 de març s’acaba el termini per tenir fixat el pes de cada patronal. I davant la manca d’acord dels últims mesos, el Govern va impulsar un recompte per saber quina representativitat té cada patronal entre les empreses.

Aquest sistema també va destapar més diferències entre les dues organitzacions. Pimec volia que, si es feia el recompte, és tingués en compte el nombre d’afiliats a cada patronal. Aquesta organització, formada bàsicament per microempreses i petites i mitjanes companyies, té molts afiliats, i això li podia donar molt de pes en la seva representació.

En canvi, Foment, que fins i tot va amenaçar amb retirar-se del recompte si es feia tenint en compte només el nombre d’afiliats, proposava que es tingués en compte el pes en l’economia de les empreses afiliades a cada patronal. A Foment hi són totes les grans companyies cotitzades i no cotitzades de Catalunya, a més d’altres organitzacions com la Cambra de Contractistes d’Obres, que tenen molt de pes econòmic. Per això Sánchez Llibre les últimes setmanes proposava que al recompte d’empreses afiliades a cada patronal hi hagués factors correctors com la seva facturació, les inversions, el nombre d’empleats i les exportacions. Segons Sánchez Llibre, les empreses de Foment aporten com a mínim el 60% del PIB català.

Importància del pes

D’altra banda, el principi d’acord també tanca un dels serrells pendents: la doble afiliació. Hi ha moltes empreses que són a les dues patronals, i, en cas d’anar finalment al recompte, no quedava clar com s’havien de comptar o en quina patronal s’havien d’enquadrar.

El pes de cada patronal en la representativitat empresarial és molt important per a elles. Tenir més o menys representació suposa tenir més vots en organismes on són presents les patronals -per exemple, el Consell de Treball, Econòmic i Social- i en les meses de negociació amb les administracions i els sindicats.

I a més, tenir més representativitat també pot donar accés a més subvencions i fons públics destinats als diferents agents socials.