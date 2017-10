El Procés impulsa Parlem, que s’acosta als números negres i prepara la sortida a borsa

La situació política ha provocat que centenars d’empreses optin per traslladar la seva seu fora de Catalunya en les últimes setmanes per evitar els boicots i la incertesa als mercats. No és el cas de l’operadora de telecomunicacions catalana Parlem, en què en els últims mesos els telèfons del call center que tramita les altes de línia sonen més que mai. “Cada setmana tanquem amb un nou rècord”, explica a l’ARA el seu fundador i conseller delegat, Ernest Pérez-Mas. La companyia ha accelerat el seu creixement i ha passat de rebre unes 20 o 30 altes diàries abans de l’estiu a les més de 100 que li arriben actualment. De fet, ha incrementat la plantilla en una desena de treballadors per adaptar-se a aquest nou volum de feina.

De tota manera, Pérez-Mas matisa que aquest impuls no s’explica només pel Procés, sinó perquè l’empresa ha guanyat “credibilitat” i “notorietat” últimament. De fet, defensa que el creixement de Parlem s’ha sostingut durant tot el 2017. Entre el juny i el setembre, la companyia ha aconseguit arribar a un ebitda positiu per primera vegada des del seu naixement -és a dir, el resultat abans d’impostos, interessos i amortitzacions-, després d’aconseguir més que duplicar les vendes respecte a l’any anterior. Aquesta empenta fa pensar a l’empresari que la companyia pot entrar en beneficis durant l’any vinent. La previsió actual és que la facturació del 2017 arribi als tres milions d’euros, un salt endavant respecte als 1,3 milions amb què va tancar l’exercici anterior.

Segons confirma Pérez-Mas, l’operadora ja s’ha posat a l’horitzó sortir a borsa entre finals del 2018 i principis del 2019. No obstant, l’empresa encara no ha definit si ho faria al MAB o al mercat continu. De fet, Parlem es planteja una ampliació de capital que es tancarà abans que acabi l’any a través de tres trams. El primer serà de 200.000 euros i es completarà a través de participacions de 1.000 euros dels seus propis clients, a qui l’operadora farà una crida per si volen participar en el seu finançament. D’altra banda, la companyia vol captar 225.000 euros a través dels seus socis actuals -hi ha el fons Inveready i family offices com Ona Capital, el vehicle de la família Font (Bonpreu)- i 250.000 euros més amb nous inversors. L’abril passat l’empresa també va aconseguir un préstec participatiu d’un milió d’euros a través de l’empresa pública Avançsa.

Estrena de la fibra òptica

Aquest mes de novembre Parlem preveu llançar una de les fites que l’empresa havia hagut d’endarrerir: la fibra òptica. Fins ara la companyia oferia paquets amb ADSL, telefonia fixa i mòbil i continguts audiovisuals, però en unes setmanes la companyia incorporarà la connexió de fibra òptica. Aquesta expansió es farà gràcies a la xarxa que MásMóvil, soci industrial i accionista de Parlem, està desplegant actualment a Catalunya. Per accelerar la captació de clients de fibra, l’empresa també arrencarà la seva primera campanya publicitària a la televisió.

L’operadora catalana està fent proves per millorar la seva oferta de continguts audiovisuals. Pérez-Mas opta per evitar els paquets tancats i que siguin els clients els que triïn els continguts, a través d’un agregador que sumi l’oferta de les diferents plataformes que hi ha al mercat.