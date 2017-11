El Procés reactiva el debat sobre l’expulsió de Cecot de Foment

La patronal catalana Foment del Treball va tornar a obrir ahir una ferida que semblava tancada: l’expulsió de Cecot de l’organització. Segons va avançar Economia Digital i va confirmar l’ARA, l’entitat va acordar ahir a la reunió del seu comitè i junta obrir un expedient a la patronal vallesana per les seves últimes mostres de suport al procés sobiranista. Aquest toc d’atenció es tramitaria d’aquí un mes i hauria de tornar a passar per la junta.

Fonts de Foment apunten que Cecot ha incomplert els estatuts de la patronal i el memoràndum que es va aprovar al febrer per tancar l’últim capítol de la batalla patronal. Aleshores Foment ja havia plantejat aquesta possibilitat, perquè considerava que la patronal vallesana s’ha expandit territorialment més del que li correspondria. No obstant, aquesta confrontació també amagava les diferències polítiques entre totes dues entitats.

De fet, aquest cop, Foment ha reactivat el debat perquè creu que Cecot ha arribat massa lluny en la seva posició respecte a la situació política catalana. La Nit de l’Empresari que va celebrar fa dues setmanes la patronal vallesana va tenir com a plat fort una gran ovació al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, un gest que no va agradar a Foment. Tampoc va satisfer a la patronal de la gran empresa catalana l’enviament de cartes al ministre d’Economia espanyol Luis de Guindos que va organitzar Cecot en contra del decret per facilitar el trasllat de seus socials d’empreses fora de Catalunya.

En els últims mesos, la patronal que presideix Antoni Abad s’ha desmarcat de Foment en diverses ocasions. Mentre que la segona va demanar ahir que s’il·legalitzés la vaga general de demà, Cecot va criticar la judicialització del procés sobiranista i la decisió d’empresonar el vicepresident i els consellers.