Prohibeixen a la Societat Estatal de Loteries vendre dècims a través de la seva pàgina web

El jutjat mercantil número 6 de Madrid ha prohibit a la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) vendre dècims de la Loteria Nacional a través de la seva pàgina web perquè suposa una competència deslleial davant dels venedors de loteria.

En la sentència, el jutjat ha admès parcialment una demanda de la plataforma Juego Limpio, que representa 200 venedors de loteria a tot el país, i ha establert que la Societat Estatal abusa "clarament" de la dependència econòmica que tenen les administracions.

Des del 2015 la SELAE ven bitllets de la Loteria Nacional des de la seva web, mentre que prohibeix a les administracions vendre productes que no siguin propis de la Societat Estatal. En aquest sentit, la plataforma afirma que això col·loca els punts de venda en una "situació de desigualtat".

Els beneficis que la SELAE treu d'aquesta venda es reparteixen segons un qüestionari que els usuaris omplen un cop feta la venda que determina el seu territori, localitat, barri, ubicació i codi postal. La plataforma Juego Limpio assegura que aquest mètode i la complexitat dels tràmits fan que el sistema de repartiment es torni "arbitrari".

El president de la Plataforma Juego Limpio, Carlos Escraig, ha explicat aquest dijous que recorreran la sentència, ja que creuen que la prohibició és insuficient. El directiu ha assegurat que l'objectiu de la plataforma és que la prohibició s'estengui a tots els punts de venda que no siguin les administracions tradicionals, com per exemple els bars, quioscos o estancs que poden comercialitzar loteria si aquesta no supera el 50% de la seva facturació.