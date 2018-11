Protesta mundial dels treballadors de Google contra la reacció de l'empresa davant els abusos sexuals

Treballadors de Google d'arreu del món protesten avui per la reacció de l'empresa davant dels casos d'abusos sexuals. Han convocat aturades a les oficines arran de la informació que va publicar el 'New York Times' que revelava que Google va protegir el creador d'Android, Andy Rubin, i dos executius més quan van ser denunciats per assetjament sexual.

Les primeres protestes han tingut lloc a les oficines asiàtiques i han continuat a les europees, en ciutats com Londres, Berlín o Zuric. Els organitzadors han convocat aturades a les 11.10 hora local i, per tant, s'espera que continuïn les mobilitzacions als EUA.

Segons el rotatiu novaiorquès, l'empresa va pagar 90 milions al creador d'Android quan el va acomiadar, per una denúncia "creïble", arran d'una investigació interna per conducta sexual inapropiada.