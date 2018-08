Quatre països i la UE s'han reunit "en secret" per fer front a les polítiques comercials de Trump

Representants de la Unió Europea (UE), juntament amb líders diplomàtics del Canadà, el Japó, Mèxic i Corea del Sud, es van reunir dimecres passat a Ginebra en una reunió qualificada de "secreta". Van abordar eventuals mesures en el cas que els Estats Units decideixin imposar finalment aranzels del 25% a la importació d'automòbils estrangers, segons ha informat aquest dijous el diari 'Tribune de Genève'.

Aquest mitjà apunta que els representants de cada país es van veure dimecres passat en un "lloc secret". En la trobada hi havia el viceministre canadenc de comerç internacional, Timothy Sargent; el seu homòleg japonès d'Afers Exteriors, Kasuyuki Yamazaki; el subsecretari d'estat de comerç exterior mexicà, Juan Carlos Baker, i el director general de comerç de la Unió Europea, Jean-Luc Demarty.

Juntament amb un representant de Corea del Sud, els grans països productors d'automòbils van decidir dimecres passat "compartir els seus punts de vista sobre eventuals mesures per prendre", segons hauria declarat Baker després d'acabar la reunió, indica 'Tribune de Genève'.

De moment, afegeix el diari, el grup prefereix mantenir-se prudent, perquè aquesta "aliança" encara creu possible un acord amb els Estats Units per evitar gravàmens a l'automòbil.

És per això que ningú vol parlar d'una "cimera de crisi anti-EUA" a Ginebra, sinó de converses sobre "múltiples afers lligats al llibre intercanvi de béns i en les quals el director general de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), Roberto Azevêdo, també hauria participat parcialment".

No obstant això, el diari suís cita una font sud-coreana que indica que tots els països "han decidit preparar-se per al pitjor escenari". Si bé no es va decidir res en concret a la reunió, sí que es van tractar opcions com una denúncia comuna contra els Estats Units davant l'OMC, a banda d'estudiar contramesures comunes.