Quatre de cada deu espanyols no saben quina tarifa elèctrica tenen contractada

No saber quina tarifa elèctrica es té contractada és comú a l'estat espanyol. Són un 41% de tots els espanyols els que no en tenen coneixement segons l'últim 'Panell de Llars' publicat aquest divendres per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) amb dades del segon trimestre d'aquest any. L'enquesta revela també que el desconeixement encara és més ampli (un 71%) si es pregunta al consumidor si el seu subministrament d'electricitat o de gas natural prové del mercat lliure o del regulat.

I si bona part dels consumidors no saben quina tarifa paguen tampoc és habitual que intentin regular o adaptar el seu consum energètic en funció del preu. La mateixa enquesta posa de manifest que prop del 25% no saben quina potència tenen contractada i que, d'aquells que tenen tarifes variables en funció de l'hora del dia, un 58% no tenen en compte els canvis d'hora per adaptar el consum. Només un 17% asseguren que tenen en compte els preus. Per a aquells que, en canvi, tenen la tarifa contractada per trams i no per hores, passa el contrari. Un 64% d'aquests defensen que sí que tenen en compte els preus mentre només un 16% els ignoren.

315x295 Quatre de cada deu espanyols no sap quina tarifa elèctrica té contractada / CNMC Quatre de cada deu espanyols no sap quina tarifa elèctrica té contractada / CNMC

Amb aquestes xifres sobre la taula no sorprèn que la meitat de les llars tampoc sàpiguen que en funció del seu consum i del seu tipus de llar també poden optar a bonificacions com l'anomenat bo social, que aquest octubre el govern de Mariano Rajoy va actualitzar. Segons l'enquesta de la CNMC, al juny només la meitat coneixien l'existència del bo social i d'aquests, el 60% eren conscients de si complien o no els requisits per beneficiar-se'n.

El pedaç del govern per pal·liar els pics del preu de la llum

Rajoy obligarà Gas Natural i Endesa a ser creadors de mercat al Mibgas

Justament l'opacitat de la factura i del sector elèctric espanyol és una de les denúncies recurrents de les associacions de consumidors que l'hivern passat van ser en el focus de la discussió després d'unes escalades històriques en la factura elèctrica. Aleshores, el gener passat, el ministre d'Energia i Turisme, Álvaro Nadal, va esdevenir el centre de les crítiques i, tot i que va justificar els encariments amb factors externs, va anunciar una mesura per intentar pal·liar els pics de preu.



Aquest divendres, el consell de ministres ha aprovat definitivament la mesura que implica intervenir una mica més el mercat regulat del gas, el Mibgas. Es tracta d'intervenir el mercat perquè hi hagi més competència obligant les grans del sector (Endesa i Gas Natural) a fer ofertes contínuament per estimular el mercat i evitar la pujada de preus. Però, a ulls del sector, l'eficàcia d'aquesta mesura és dubtosa. El Mibgas només suposa el 5% de la generació d'energia al mercat; per tant, el seu pes final sobre el preu és reduït.

Tot i això, tal com explica en un comunicat el ministeri, "més liquiditat contribuirà a reduir els episodis puntuals de volatilitat i suavitzar els pics de preus en situacions d'escassa oferta".