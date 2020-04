Què és el sistema per evitar acomiadaments que ha anunciat Brussel·les?

La Comissió Europea ha detallat aquest dijous l'instrument per cofinançar suspensions laborals als estats que tinguin més dificultats. S'ha batejat com a Sure i preveu mobilitzar fins a 100.000 milions d'euros des de la Comissió Europea pensats per concedir en forma de crèdit als estats amb més problemes per pagar programes laborals públics com els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que volen evitar els acomiadaments. "Són esquemes laborals molt efectius, però també molt cars", ha explicat el director general del departament de treball de la Comissió Europea, Joost Korte, i ha apuntat que és per aquest motiu que la Comissió ha articulat aquesta línia de crèdits.

La Comissió emetrà deute avalat pels estats

La Comissió Europea preveu mobilitzar fins a 100.000 milions d'euros a través de l'emissió de deute públic a partir del pressupost de la Unió Europea (com ja es fa habitualment). Però per avalar aquesta emissió demana que els estats membres aportin fins a 25.000 milions en garanties. "Perquè aquest instrument tingui prou potència necessitem garanties addicionals", ha explicat Maarten Verwey, director general econòmic de la Comissió. Tots els estats membres hauran d'aportar garanties per arribar a aquesta quantitat en funció de la mida de la seva economia. L'instrument no s'activarà fins que tots els estats membres hi hagin aportat.

És un esquema de crèdits, no de subsidis

Es tracta d'un esquema de crèdits barats que els estats hauran de sol·licitar, demostrant que la seva despesa pública des del febrer s'ha disparat de manera "severa i sobtada" a causa de les mesures preses directament relacionades amb les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia. Com que es tracta de demanar crèdits concedits per la UE, els estats s'endeutaran en funció de la quantitat que demanin i, per tant, compatibilitzarà en el dèficit públic, però cal recordar que la Comissió Europea ha aixecat les normes pressupostàries per poder superar sense sancions els límits de dèficit. A més, és una proposta temporal només pensada per la crisi del coronavirus. Segons els tècnics de la Comissió, és un instrument de solidaritat addicional pensat per a unes circumstàncies especials, malgrat que la discussió sobre una reassegurança europea d'atur continuï sobre la taula.

Hi ha condicions vinculades a la concessió d'aquests crèdits?

Més enllà de justificar la necessitat dels diners a causa de l'augment de la despesa pública del coronavirus, la Comissió Europea ha explicat que l'objectiu d'aquests crèdits és finançar iniciatives que evitin acomiadaments. La condició és, per tant, que els diners es destinin a programes que garanteixin que les empreses no acomiaden els treballadors, sinó que els mantenen en plantilla mentre tenen una jornada reduïda o reben formació.

És una proposta, cal que els governs l'aprovin

Aquesta és només una proposta legislativa de la Comissió Europea que la setmana que ve es posarà sobre la taula dels ministres de finances de la zona euro com a part del paquet d'iniciatives per respondre econòmicament a les conseqüències del coronavirus. Els governs de la UE han de donar-hi llum verda per majoria qualificada. Això sí, com ha explicat un dels directors generals de la Comissió, perquè entri en funcionament tots els estats hi han d'aportar avals. Però com que es tracta de crèdits concedits a estats amb especials dificultats, i no d'un programa finançat amb emissió de deute conjunta (coronabons), és previsible que salvi les reticències de països com Alemanya, els Països Baixos i Àustria.