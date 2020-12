Què suposa l’arribada del 5G a Catalunya?

Aquest 2020 ha començat el pla d’expansió de la nova tecnologia 5G, que ha de suposar un salt de qualitat molt important pel que fa a les telecomunicacions mòbils. Per abordar què implica per a usuaris i empreses el desplegament del 5G, l’ARA va organitzar, amb la col·laboració de Telefónica, un debat moderat per la directora del diari, Esther Vera, que va comptar amb la participació del director general de Telefónica Mediterrani, José Manuel Casas, i el periodista especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació i la comunicació Albert Cuesta.

“Semànticament, el 5G és la cinquena generació de les telecomunicacions mòbils, però els experts asseguren que és més que un salt generacional com ha estat fins ara. És una revolució bastant important perquè implica salts qualitatius molt rellevants, per exemple en relació a canvis de velocitat, al consum d’energia dels dispositius mòbils o a la velocitat de resposta dels servidors”, va explicar José Manuel Casas. I quins són els principals avantatges del 5G? Segons Albert Cuesta, “quan estigui desplegada en tota la seva potència, l’avantatge més visible serà l’increment de velocitat en la connexió a internet respecte a generacions anteriors; també hi haurà una millora de la latència (temps que triga la xarxa a respondre) que facilitarà la connexió de l’internet de les coses, i la capacitat de connectar molts més objectes. Amb una sola antena podràs donar servei a moltes més persones i coses”. Això pot tenir repercussions en molts àmbits, com per exemple el sanitari o l’agricultura i fer més sostenibles les ciutats. Com? Doncs per exemple amb un enllumenat públic intel·ligent que es posi en marxa quan passi algú, amb contenidors de la brossa que detectaran quan estan plens o amb sistemes de rec que funcionaran quan la humitat de la terra ho demani. Gestos que canviaran la vida dels ciutadans.

540x356 José Manuel Casas és el director general de Telefónica Mediterrani / PERE VIRGILI José Manuel Casas és el director general de Telefónica Mediterrani / PERE VIRGILI

Ara s’està en una primera fase del desplegament i la idea es que a final d’aquest any s’arribi al 76% de la població a Espanya amb cobertura 5G, xifra que a Catalunya puja fins al 81%. Aquest primer 5G fa servir espectre compartit amb el 4G, això vol dir que aquestes qualitats que comentàvem no es veuran de forma immediata però d’altres sí. Per exemple, en un telèfon 5G ja notes que hi ha més velocitat. Segons va explicar el director general de Telefónica Mediterrani, “el primer trimestre de l’any que ve està prevista una adjudicació de freqüències per part del regulador central i això ens ha de permetre començar a desplegar la segona fase i així successivament”. És a dir, respecte al 20% de població que ara mateix no hi té accés, es preveu que cada any es pugui arribar a un 5%, de manera que per al 2025 el 100% de la població espanyola tingui accés al 5G.

Albert Cuesta, periodista especialitzat en tecnologia, va remarcar els tres factors que permeten accedir al 5G: “És important tenir present que per poder gaudir d’aquesta tecnologia cal que la teva operadora doni 5G, que estiguis en zona de cobertura 5G i que el teu mòbil sigui compatible. I també és important remarcar que els telèfons que funcionin amb tecnologies inferiors seguiran funcionament igualment com fins ara”.

"Hi ha càlculs que indiquen que si les pimes el fessin ara [el salt digital] millorarien entre un 15 i un 25% la productivitat. Aquest és el repte que tenim ara" José Manuel Casas Director general de Telefónica Mediterrani

Avantatges del 5G

En temps de pandèmia, el teletreball ha pres rellevància, com per exemple en el cas de la mateixa Telefónica, que va passar de tenir aproximadament un 20% del personal teletreballant a arribar pràcticament al 100%. Segons José Manuel Casas, en matèria de teletreball “potser hem fet en 6 mesos el que estava previst fer en 5 anys. Això ha posat a prova la capacitat de la xarxa, però hem pogut comprovar que ha suportat bé” el fet que hi hagués gent teletreballant, infants estudiant telemàticament i famílies incrementant el seu temps d’oci digital. Segons Casas, la pandèmia ha demostrat que “tenim les autopistes fetes, la infraestructura posada, però ens falta fer el salt, especialment entre les pimes, que al final és el teixit productiu del país, cap a aquesta transformació digital. Hi ha càlculs que indiquen que si el fessin millorarien entre un 15 i un 25% la productivitat. Aquest és el repte que tenim ara, perquè tenim les eines per fer-ho”. Cuesta va coincidir que tenim una connectivitat en general molt potent, tot i que és evident que hi ha territoris on encara no funciona bé ni la 3G, i va afegir que “els desplegaments de xarxes de comunicació mai no han sigut ni instantanis ni homogenis. Les xarxes es comencen a desplegar allà on a les empreses els surt més rendible i l’últim 5-10% de cobertura sempre és el que triga una mica més a arribar”.

"El 5G és una solució molt rellevant per arribar a l’entorn rural amb banda ampla, encara que sigui sense fils" José Manuel Casas Director general de Telefónica Mediterrani

Casas també va remarcar que la tecnologia 5G pot ser una alternativa per a les zones rurals on no arriba la fibra: “Absolutament. El 5G demana arribar a una antena amb fibra, però evidentment és molt més fàcil portar-la a les antenes (incloses les antenes que s’han d’adjudicar pròximament per part del govern central) que no a cada casa. Per tant, és una solució molt rellevant per arribar a l’entorn rural amb banda ampla, encara que sigui sense fils”. En aquest sentit, el director general de Telefónica Mediterrani va reivindicar que és el moment de fer passos endavant per acabar amb la bretxa digital que ha posat de manifest la pandèmia, i per això va demanar a les administracions que es replantegin la manera de gestionar els costos de l’adjudicació de freqüències. Així, va remarcar que “tot i que és cert que tenim una xarxa molt potent, tenim aquest 15-20% de la població que no té l’accés que necessita, i això té molt a veure amb l’Espanya i la Catalunya buidades, on les operadores no arribem amb xarxa fixa ni mòbil, ja que l’accés a la xarxa és tan fonamental com l’accés a l’aigua o a la llum”. Casas va explicar que “de cada 100 euros que s’han posat en desplegar la fibra, 94 els han posat els operadors privats i 6 l’Estat, i això explica que no surtin els números per arribar a determinats llocs. Ara volem arribar al 100% de la població amb el 5G al 2025, però cal fer-ho amb una iniciativa publicoprivada, no sols”.

Hi ha riscos?

Al voltant del desplegament del 5G han sorgit moltes inquietuds, algunes vinculades a qüestions relacionades amb la salut i d’altres relacionades amb altres qüestions, com per exemple si amb el 5G ens podran tenir més controlats. Albert Cuesta afirma que “les operadores de telefonia, per definició, han de saber sempre on ets perquè si no no et podrien enviar a la teva posició trucades i dades. Amb el 5G hi haurà més antenes i la nostra localització encara serà més precisa, però això no vol dir que aquestes dades dels clients es puguin facilitar a tercers”.

En relació al possible impacte del 5G en la salut i el medi ambient, el director general de Telefónica Mediterrani, José Manuel Casas, es va mostrar taxatiu: “No hi ha estudis que demostrin que el 5G és perjudicial per a la salut. Nosaltres els mirem tots perquè tenim una responsabilitat amb els ciutadans i nosaltres mateixos financem estudis per comprovar la seguretat de les zones radioelèctriques, i fins ara està demostrat que no impacten en la salut. De fet, amb el 5G tindrem moltes més antenes, fins a 100 vegades més, estaran més a prop però també seran molt més petites i amb una potència de radiació molt més petita”. En aquest sentit, Albert Cuesta va voler exemplificar la fragilitat d’aquestes acusacions explicant que el 5G arribarà per la mateixa banda de freqüències per on ens està arribant la TDT, i sembla que ningú s’ha qüestionat si ha de deixar de veure la televisió. Casas atribueix la rumorologia al voltant del 5G al fenomen de les fake news i a gent que vol enrarir l’ambient sense cap base científica, “igual que quan amb l’inici de la pandèmia hi ha qui va voler vincular 5G i covid-19”, quan en països com l’Iran, on la tecnologia 5G encara no ha arribat, el coronavirus ha fet estralls.

651x366 Esther Vera, José Manuel Casas i Albert Cuesta en una distesa conversa / PERE VIRGILI Esther Vera, José Manuel Casas i Albert Cuesta en una distesa conversa / PERE VIRGILI

Els lectors pregunten

Quines millores comportarà per a un usuari normal?

«Es pot experimentar un canvi de velocitat important, però això no sempre ho podem copsar realment. En canvi, quan s’avanci més en el seu desenvolupament, afectarà el ciutadà perquè incidirà directament en l’internet de les coses. Això suposarà que hi haurà canvis molt importants en el comportament del ciutadà i els serveis que rebem de l’administració pública que ens afectaran molt positivament».

¿Afectarà en la quota mensual que paguem?

«De moment estem mantenint les mateixes tarifes. Encara que ara et compris un mòbil 5G, els preus per ara seran els habituals. I també cal explicar que els nostres abonats, per exemple, amb una connexió de fibra òptica amb contracte de TV inclòs, no hauran de fer cap canvi d’instal·lació».

¿On arribarà primer l’aplicació del 5G, a la indústria, a la mobilitat, a les emergències, etc. (B2B) o als consumidors (B2C)?

«Molt probablement a les empreses, i aquestes seran les encarregades de traslladar-la als consumidors. Un exemple, l’arribada del cotxe autònom. Les operadores desenvoluparan la tecnologia que sigui capaç de fer que les empreses d’automoció puguin crear el cotxe autònom i el posin a disposició del ciutadà».

