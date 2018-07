Queda bitcoin per a una estona llarga

El director tècnic i cofundador d’un popular servei digital de distribució alimentària establert a Barcelona amb una llarga carrera com a informàtic explica que va sentir parlar del bitcoin des del minut zero del seu naixement. Aquest empresari, que demana l’anonimat, confessa que no va ser fins al gener del 2017 que va poder accedir a comprar bitcoins i altres monedes digitals. “Hi vaig invertir quan el bitcoin estava a 2.000 dòlars i hauria d’haver venut quan va tocar els 20.000, el desembre d’aquell mateix any”, diu.

No obstant, no ho va fer i la moneda digital ha viscut des de llavors, i al llarg del 2018, una llarga caiguda del seu valor fins a arribar als actuals 6.000 dòlars aproximadament. “Fins i tot així, si vengués hi sortiria guanyant alguna cosa”, explica, abans de matisar que molts altres que hi van invertir quantitats més altes han perdut importants sumes de diners. “Jo ho deixo de moment aquí, a veure què passa en el futur, perquè al cap i a la fi hi vaig entrar per veure com funcionava. Encara sort que no ho vaig fer per especular”, afegeix l’empresari.

¿El pic de desembre del 2017 i la baixada actual -del 70% del seu valor- és un altre dels molts cicles de volatilitat propis del bitcoin o delata, tal com diuen nombrosos mitjans generalistes, la gran punxada de la bombolla de les criptomonedes, un sector que alguns s’atreveixen a definir com “un espai per a tot tipus de fraus”? Dos experts coincideixen a allunyar aquesta visió tan catastrofista.

Tomàs Sallés, analista financer especialitzat en criptomoneda del portal d’informació financera FXStreet.com, desmunta els mals auguris: “La idea d’una bombolla no es correspon amb la realitat: el comportament que mostra el bitcoin, juntament amb la resta de criptodivises, és el d’una correcció especulativa després d’haver arribat a pics excessius”.

Sallés explica que quan va arribar als 20.000 dòlars de valor de canvi va ser en bona mesura per la notícia que s’acabava de crear el mercat de futurs per a les criptomonedes als Estats Units. “En conseqüència, els inversors han anat liquidant progressivament els trams per obtenir rendiments per als seus clients, i aquestes liquidacions coincideixen amb les baixades que hem vist”, afegeix Sallés.

No obstant això, reconeix que les monedes digitals, com que fins ara tenien un mercat petit, ple de gent com l’empresari citat, petits inversors, han sigut més sensibles a les bones i les males notícies. “Invertir en això segueix sent una qüestió de fe: no et dona suport cap organisme oficial i, per tant, la por de l’inversor pesa molt”. D’aquí els seus freqüents cicles explosius, d’enormes alts i baixos, en el passat. Ara bé, de cara al futur Sallés és força optimista: “Les nostres previsions són que el valor creixerà amb força; de fet ja està demostrant un comportament alcista i ja ha recuperat el 12%”.

Alguns responsables de cases de canvi de moneda digital auguren pujades fins i tot de fins a 60.000 dòlars abans que s’acabi el 2018. Sallés, sense arribar a aquests valors, que creu que respondrien a moviments especulatius, sí que creu que el bitcoin podria superar de nou els 20.000 dòlars i fins i tot arribar a la zona dels 30.000. “El problema -afegeix-, no és que pugi o baixi molt, sinó com controlar la seva explosivitat en l’era digital, en la qual els traders fan anar la informació amb Telegram i Twitter”.

Una visió molt similar té Jesús Moral, fundador i gerent de l’empresa catalana d’innovació tecnològica per a projectes d’emprenedoria Nakima. Nakima s’ha centrat especialment en els últims temps en el desenvolupament de moneda digital per a la captació d’inversions, conegudes com a ICO, un instrument de finançament que reclama l’interès dels grans inversors institucionals d’arreu del món.

Aquest és precisament el motiu pel qual tant Sallés com Moral estan segurs que hi ha bitcoin per a molta estona. “Els inversors institucionals estan ansiosos perquè es reguli aquest sector i s’aclareixin els dubtes sobre els usos foscos que ha tingut com a refugi per al blanqueig de diners i altres activitats, de manera que ells hi puguin entrar amb força -aclareix Moral-. L’important de les criptomonedes, el que les farà sobreviure -explica-, és que són una eina estupenda per a les finances”.

“A més, el bitcoin és com el patró or digital -remata Moral-: per comprar i vendre qualsevol ICO amb la qual inverteixes en empreses, has de passar-hi, la qual cosa dona la mesura de la seva solidesa i la seva importància de cara al futur, tot i que tècnicament moltes altres monedes són millors”. Moral i Sallés ho deixen clar: queda bitcoin per a estona.