Quin paper té la creativitat en la innovació de les empreses? Ferran Adrià conversa amb Cristina Pujades

El xef Ferran Adrià conversa amb la catedràtica del departament de ciències experimentals i de la salut i vicerectora per a política de retenció i captació de talent de la UPF, Cristina Pujades. La xerrada, moderada per Albert Martín i amb el títol Innovació i creativitat a l'empresa, se centra en el p aper de la creativitat en els processos d’innovació, en com s’impulsa la creativitat i en l’R+D com a factor clau de competitivitat.