Quirze Salomó : “Les criptomonedes són un ‘win-win’ per a tothom, ningú hi perd: són màgia”

Quirze Salomó és un home ambiciós. Ha planificat una agressiva expansió per a Nostrum per tenir 800 restaurants el 2023 (el 2012 en tenia 30, i ara 130) escampats per tot Europa. Per finançar-ho, primer va treure la companyia a borsa. I ara ha fet un pas inèdit a Catalunya: llançarà una criptomoneda pròpia.

Voleu convèncer els inversors perquè us donin 50 milions a canvi de les vostres criptomonedes.

Sí. Fa dos anys ens vam adonar que no hi ha cap marca transnacional de menjar ràpid que sigui europea. Totes són americanes. Per aconseguir-ho, ens calen més recursos.

Habitualment, una empresa que necessita diners s’endeuta, fa una ampliació de capital... Són decisions amb contrapartides, com el pagament d’interessos o la venda d’accions. Quina contrapartida hi ha quan s’emet una criptomoneda?

Cap. No n’hi ha. És màgia.

Costa no ser escèptic. No s’entén que sigui “màgia”. Com es pot obtenir finançament a canvi de res?

Obtens uns diners a canvi de res, sí... Bé, a canvi de res no és exactament cert. Com funciona això? La companyia emet una moneda, una criptomoneda, i hi ha uns senyors que compren aquesta criptomoneda...

...que no està emparada ni avalada per ningú, a diferència de les monedes habituals, que estan garantides pels bancs centrals.

Això és un tema a part. Per a mi, avui en dia és més segur el bitcoin que l’euro o el dòlar. Darrere de l’euro i el dòlar hi ha polítics que es dediquen a fer anar la maquineta i fan inflació a dojo. Amb el bitcoin és impossible. El nombre de monedes és limitat.

El bitcoin fa un mes valia 20.000 dòlars i ara en val 7.000... No sé si posaria els meus estalvis allà.

Has de gratar una mica i veuràs per què sí. Les monedes que coneixíem fins ara estan corrompudes pels polítics. En canvi, de bitcoins hi ha els que hi ha. No els pots devaluar.

Si te les roben potser no les recuperes perquè no deixen rastre...

La ciberseguretat és una dificultat.

Tornem enrere. Per llançar una nova criptomoneda has de fer una initial coin offering (ICO). Com funciona la vostra criptomoneda?

La nostra moneda serà un token [de l’anglès, fitxa ]. Hi ha tres tipus de tokens, i el nostre és un token utility, semblant a una fitxa de casino o a un tiquet restaurant, però més sofisticat. Per comprar els nostres plats més barats hauràs d’haver comprat aquests tokens. I després hem llançat un concepte molt innovador, que és la criptofranquícia: a partir d’ara, quan signem un contracte de franquícia, el franquiciat comprarà un nombre de tokens concret que apareixerà al contracte i els haurà de guardar mentre duri la franquícia.

Quin sentit té?

La base del nostre model és que cada cop hi hagi menys tokens. A mesura que anem creixent i tenint més franquiciats, n’hi haurà menys dedisponibles, i cada cop valdran més.

¿Nostrum no pot augmentar el nombre de tokens i, per tant, devaluar els que havíeu emès primer?

Això depèn de cada ICO. En el nostre cas, l’emissió només va lligada al pla de negoci que tenim ara. No en podem emetre més.

En cas que l’empresa passi per un mal moment, és una temptació.

És un tema ètic, tenim aquest compromís. Però no està regulat.

La qüestió és que ningú hi perd?

No. Ningú hi perd. És molt màgic, perquè és un win-win a quatre bandes com no havia vist mai abans.

“Màgic”, “Una cosa que no havia vist mai”. Són conceptes que escamen en finances. Imaginem que inverteixo 1.000 euros en la vostra criptomoneda. Què hi guanyo?

Jo no et garanteixo cap rendibilitat. No garanteixo res a ningú.

¿I com s’ho farà perquè li donin 50 milions a canvi?

Crec que els tokens valdran més que el que ara hi inverteixis, gràcies a la nostra expansió. Obrirem restaurants que necessitaran molts tokens, i cada cop en quedaran menys, així que el valor pujarà.

Passa un temps i vull vendre’m aquelles monedes que vaig comprar. ¿Com sé que hi haurà algú que me les vol comprar, és a dir, que no s’asseca el mercat secundari?

La liquiditat al món de la criptomoneda és més gran que en cap altre mercat. És un dels avantatges que té.

Per tant, ¿no hi ha risc que s’assequi el mercat secundari?

Penso que no. Tot al contrari.

Els supervisors avisen que les criptomonedes són perilloses.

És la seva feina, fan ben fet. Nosaltres ens reunim amb la CNMV i intentem donar-li confort. Per a ells també és nou, però crec que són conscients que és un repte. Hi ha un canvi tecnològic molt gran, i el país que s’adormi es juga quedar-se enrere. Tampoc li demano al president de la CNMV que sigui un hooligan d’això. Ell ha de vetllar per protegir els inversors, sobretot els minoritaris, i és el que fa.

¿A qui voleu vendre la vostra criptomoneda?

A inversors de tot el món, catalans també. Comença a haver-hi fons especialitzats. Els venture capital [fons d’inversió] estan morts. M’ho reconeixia aquesta setmana un de molt important. És una indústria que s’ha parat, i ho reconeixen a San Francisco, que són els reis d’això. El capital que anava al venture capital ara se’n va cap a les ICO, més rendibles. És un canvi de paradigma molt bèstia.

Quan preveieu haver completat la venda dels 50 milions?

A finals de març o principis d’abril.

Esteu en plena expansió. Quan creieu que podreu tenir beneficis?

Tenim 130 botigues i gairebé ja estem en el punt d’equilibri. Amb 180 botigues tindrem uns nivells de rendibilitat potents, però la nostra velocitat de creuer en guanys serà a partir de les 200 botigues.

I a quins països voleu ser presents?

Aquest any ens estrenarem a Suïssa segur. I Bèlgica és molt possible. Ara som a Espanya i a França. Als Camps Elisis només hi ha dues marques espanyoles: Zara i nosaltres. Crec que està bé, no?