El RACC crea la seva pròpia aplicació de transport a Barcelona

El RACC continua amb l'intent de portar el seu model de negoci més enllà dels cotxes. El Reial Automòbil Club de Catalunya ha presentat aquest dimarts la seva pròpia aplicació de transport per centralitzar tota l'oferta de transport públic i privat de Barcelona. RACC Trips és una plataforma que permet a l'usuari consultar trajectes dins la ciutat que combinin diverses modalitats de transport com ara el bus, la bicicleta, el taxi, Uber i Cabify o els serveis de 'motosharing' com eCooltra.

"No hi ha cap aplicació que inclogui tots els operadors de Barcelona", ha insistit el director de programes d'innovació del RACC, Miquel Roca. El mapa dona als usuaris informació en temps real sobre la durada del trajecte i també calcula el cost dels mitjans de transport de pagament. Actualment l'aplicació compta amb 25.000 usuaris a Barcelona després del sis mesos en què ha estat en fase de proves.

El que la companyia encara no ha definit, però, és com monetitzarà aquest projecte. Roca assegura que el RACC està en converses amb els diferents operadors que integra la plataforma per decidir-ho. Per exemple, podria cobrar una petita comissió a les empreses que captin usuaris a través de RACC Trips. Tot i així, el directiu ha preferit no donar detalls sobre la inversió que ha suposat fins ara el desenvolupament de la plataforma.

Més endavant, l'empresa també espera ampliar aquest concepte a altres ciutats espanyoles i europees. "Volem fer un replantejament sobre com ens movem a les ciutats i integrar totes les opcions per saber quin transport ens convé més en cada moment", ha apuntat el director de projectes d'innovació del RACC.