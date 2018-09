El RACC proposa que els tributs als cotxes paguin les autopistes

El president del RACC, Josep Mateu, va afirmar ahir que el nou sistema de carreteres que s’estableixi quan vencin les actuals vies de peatges ha de tenir “un model de finançament millor” que no representi “fer pagar més als usuaris”, perquè l’ús de l’automòbil “ja està prou gravat”. El RACC proposa, com va detallar el director de la seva fundació, Lluís Puerto, que la fiscalitat a l’automòbil sigui finalista. Puerto va detallar que els impostos (matriculació, hidrocarburs i circulació) van generar 16.000 milions d’euros a Espanya -1.700 a Catalunya- l’any passat, una xifra que es manté estable els últims vuit anys i que permetria abordar les inversions necessàries; mentre que la inversió en carreteres i ferrocarril s’ha reduit any rere any, passant dels 18.000 milions el 2008 a menys de 7.000 milions el 2016.

En una jornada sobre autopistes, autovies i carreteres organitzada pel Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya i el RACC es va evidenciar que quan falta menys de dos mesos perquè venci la concessió de la primera autopista de peatge el govern espanyol no té un model sobre com finançar les inversions i el manteniment. El secretari d’estat d’Infraestructures, Pedro Saura, ho va fiar tot a una futura subcomissió al Congrés que debati el model, malgrat que va reconèixer que l’actual sistema castiga més els catalans, perquè tenen més del 50% de les vies d’alta capacitat de peatge, quan la mitjana espanyola és del 21%; i també va reconèixer que invertir a Catalunya i al corredor mediterrani “té més retorn” que fer-ho en altres llocs. Saura va xifrar en 2.000 milions el dèficit acumulat d’inversió en les vies d’alta capacitat i en 1.200 milions la inversió anual que cal.

El Govern vol la vinyeta

El conseller de Territori, Damià Calvet, va revelar que la setmana que ve es reunirà amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos. Entre les propostes que portarà Calvet hi ha la de finançar les autovies i autopistes amb un model de vinyeta, que la Generalitat no podrà posar en marxa el gener del 2019 tal com volia. El Govern ha xifrat en 160 milions d’euros l’estalvi que tindria Catalunya amb la vinyeta, als quals se sumen 6.700 milions d’euros en 10 anys entre els ingressos que generaria aquesta mesura i l’estalvi als pressupostos de la Generalitat.