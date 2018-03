Rajoy tria Román Escolano per substituir Guindos al ministeri d'Economia

El govern de Mariano Rajoy ja té substitut per al que serà el nou vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos. Tal com ha comunicat el govern espanyol, serà Román Escolano, fins ara vicepresident del Banc Europeu d'Inversios (BEI) el que substitueixi Guindos al capdavant del ministeri a partir del 9 de març.

Escolano és tècnic comercial i economista de l'Estat, un perfil més tecnocràtic i ja vinculat amb les institucions europees. Era un dels múltiples noms que sonava a l a llista de candidats a substituir Guindos. Alguns dels noms que sonaven eren els germans Alberto i Álvaro Nadal, que ja formen part de l'executiu de Rajoy. També s'especulava amb el nom de l'acual secretària d'Estat d'Economia, Irene Garrido. Finalment, però, Rajoy ha triat un perfil més tècnic i que ja és ben vist a les institucions europees.

Escolano és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid i va estudiar un programa d'alta direcció d'empreses a IESE. Va formar part del govern de José María Aznar des del 2000 al 2005 com a director del departament d'economia del seu gabinet i prèviament va ser assessor del secretari d'Estat per a les Comunitats Europees.

Abans d'arribar al BEI, Escolano va ser president de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO). També ha estat membre dels consells d'administració de Correus i FEVE (Ferrocarrils de Via Estreta). Abans de l'ICO va ser director de Relacions Institucionals del BBVA.