Rajoy avança per Twitter que Espanya va rebaixar el dèficit fins el 3,07% del PIB el 2017

Espanya va rebaixar més d'un punt el dèfict públic entre 2016 i 2017. Així ho ha avançat aquest dijous el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a través del seu compte de twitter, en un tuit on es felicita perquè "Espanya compleix". La xifra avançada per Rajoy és del 3,07%, just per sota del 3,1% que tenia com a objectiu fixat amb la Unió Europea. En el mateix tuit, Rajoy recorda que el 2016 es va tancar amb un desviament del 4,3%, per tant el conjunt de les administracions públiques espanyoles va aconseguir reduir els números vermells més d'un punt l'últim any.

España cumple: hemos reducido el déficit público de 2017 al 3’07% (4’3% en 2016). Un dato fundamental para seguir creciendo, creando empleo y garantizando nuestros servicios públicos. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 22 de marzo de 2018

Tot i això, cal recordar que per sortir del control pressupostari de Brussel·les és necessari reduir el dèficit públic per sota del 3%, una fita que l'executiu espanyol tenia previst assolir aquest any. De fet, quan el ja exministre Luis de Guindos va fer el traspàs de carteres a Román Escolano, va anunciar que seria ell el ministre que podria anunciar la fi del control pressupostari després de diversos anys.

Tot i això, Espanya encara no compta amb pressupostos generals de l'Estat aquest 2018 i per mirar d'aconseguir suports davant la pressió, l'executiu ha fet diverses propostes en clau econòmica que suposen la reducció dels ingressos tributaris o l'augment de la despesa. Són propostes com ara l'augment del sou dels funcionaris públics, la millora de les pensions més baixes, l'equiparació salarial entre cossos policials o la rebaixa de l'IRPF a rendes baixes i jubilats. Per tot això, aquesta setmana el Banc d'Espanya avisava que sense contemplar vies d'ingressos addicionals o altres retallades, Espanya ho té difícil per l'objectiu de dèficit d'aquest 2018, que és del 2,2%.

El director general del departament d'Economia del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, explicava aquesta setmana que si la previsió era que Espanya baixés del 3% aquesta primavera el lògic seria que es mantingués sota la supervisió de Brussel·les fins que tanqui l'exercici i un cop quedi constatat que el dèficit es redueix per sota del 3%.