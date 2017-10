Rato anirà a judici per l’OPV de Bankia

La secció tercera de l’Audiència Nacional va desestimar ahir els recursos d’apel·lació de l’expresident de Bankia Rodrigo Rato i l’exconseller de l’entitat José Manuel Fernández Noriella. Ara s’ha obert el camí perquè el jutge Fernando Andreu dicti la interlocutòria d’obertura del judici oral i faci seure els dos exdirectius al banc dels acusats, juntament amb 32 administradors del grup BFA-Bankia. La resolució, de la qual és ponent la magistrada Ana María Rubio, no s’atura a reflexionar sobre gaires arguments i es guia per la interlocutòria de transformació de les diligències prèvies en procediment abreujat dictat al mes de maig pel jutge Fernando Andreu.

Segons la interlocutòria, Rato havia d’adoptar les mesures de prevenció necessàries per assegurar-se que els estats financers que estava aprovant reflectien una imatge fidel de l’entitat. La interlocutòria assenyala que aquests estats financers no la reflectien. És el que es dedueix dels informes que van elaborar els inspectors del Banc d’Espanya Antonio Busquets i Víctor Sánchez. La interlocutòria apunta que ha de ser al judici “on s’aclareixi l’abast d’aquesta responsabilitat que, de moment, resulta íntimament lligada a l’article 290 del Codi Penal (referent a l’estafa a inversors)”.

El document segueix: “No es pot afirmar que [Rato] no disposava d’informació que li permetés observar la possible existència de les presumptes falsedats en els comptes anuals i estats financers mencionats, ja que la reformulació dels comptes anuals individuals i consolidats de BFA referits a l’exercici del 2011 va ser motivada per errades i inexactituds en utilitzar informació disponible que podia i havia d’utilitzar [Rato] i no per un empitjorament sobtat i imprevist de la situació econòmica”.