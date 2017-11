Rato seurà al banc dels acusats per la sortida a borsa de Bankia

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha rebutjat aquest divendres els recursos presentats per tots els imputats del cas Bankia i tornarà a asseure al banc dels acusats l'expresident de l'entitat, Rodrigo Rato, i 35 persones físiques i jurídiques més per delictes de falsedat comptable i estafa als inversors per la sortida a borsa del banc.

La fiscalia havia demanat una pena de quatre anys de presó per a Rato per aquests delictes. Així doncs, el magistrat també cridarà al judici oral com a persones jurídiques Bankia, el Banc Financer d'Estalvis (BFA) i l'auditora Deloitte, que va validar els comptes del banc abans de la sortida a borsa. A partir d'ara, les defenses disposen de vint dies per presentar els seus escrits.

Respecte a Bankia i BFA, Andreu ha apuntat que es nega a arxivar la causa, tot i que admet que la col·laboració de l'entitat en la investigació pot ajudar a "una possible atenuació de la responsabilitat penal". Pel que fa a Deloitte, el jutge recorda que cal "considerar la seva presumpta responsabilitat penal", com ja havia apuntat