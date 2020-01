La contractació indefinida cau per primera vegada en sis anys

La contractació laboral a Catalunya va marcar un nou rècord al 2019, registrant més de 3,3 milions de contractes signats. Així ho demostren les dades publicades aquest dilluns pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. L'informe, però, apunta que aquest augment de la contractació respon al creixement dels contractes temporals, que ja suposen un 86% del total.

Segons dades del departament de Treball, la contractació laboral durant l'any passat va augmentar un 0,5% respecte al 2018, amb un total de 3.346.255 contractes signats. L'informe de la Generalitat assenyala que es tracta d'un creixement "molt moderat" en comparació amb els anys anteriors, ja que el 2018 va augmentar un 4,5% i el 2013 i el 2014 va arribar a assolir unes taxes superiors a l'11%. Tot i això, les dades d'aquest any situen la contractació a Catalunya en unes xifres rècord des de després de la crisi.

Les dades mostren que va caure el nombre de contractes indefinits i va augmentar el de contractes temporals. Actualment els contractes indefinits representen un 13,4% dels signats al llarg del 2019, després que aquest tipus de contractes caiguessin un 3,4% respecte a l'any anterior. Aquestes xifres suposen uns registres mínims de contractació indefinida després de cinc anys consecutius en creixement. D'altra banda, els contractes temporals van assolir a Catalunya una quota del 86,6%, amb un creixement d'un 1,1%.

Aquest augment de la contractació laboral s'ha notat especialment en les dones. El col·lectiu femení va patir una caiguda més reduïda de la contractació indefinida que el masculí, tot i que també va patir un increment més fort de la contractació temporal. La bretxa de gènere es nota també en el tipus de jornada: en les dones creix la contractació a temps parcial, mentre que en els homes augmenta el nombre de contractes a temps complert.

Creixement de les ETT

El balanç de la contractació publicat per la Generalitat també mostra com les empreses de treball temporal (ETT) van incrementar la seva quota de mercat, situant-se entorn al 23% el 2019. Aquestes xifres suposen un augment d'un punt percentual i representen el setè any consecutiu en creixement. L'any 2012 les ETT tenien una quota de mercat del 17,5% i, des d'aleshores, aquesta xifra ha anat creixent progressivament fins a arribar als registres actuals. Més de la meitat dels contractes signats a través de les ETT estan emmarcats dins del sector dels serveis (62,6%) i tenen una durada de set dies com a màxim.