Rècord de reclamacions dels clients a la banca

El Banc d’Espanya va rebre un rècord de 40.176 reclamacions durant el 2017, gairebé el triple que l’any anterior. Aquest repunt insòlit s’explica per les queixes relacionades amb el pagament de les despeses per tancar els préstecs hipotecaris. Només aquest problema va generar 23.020 reclamacions, més de la meitat del total, segons consta a la memòria de reclamacions del Banc d’Espanya que va publicar ahir la institució financera.

Des del 2014, les reclamacions dels usuaris a la banca havien anat a la baixa, però el 2017 va representar un trencament de la tendència. L’últim rècord de reclamacions per al Banc d’Espanya es va produir el 2013, amb 34.645 queixes. A banda de les reclamacions a l’organisme també van augmentar les consultes dels usuaris de la banca fins a 41.056 en un sol any. Això s’explica per l’increment de les preguntes via telefònica, que van augmentar gairebé un 24%, fins a 39.167, mentre que les consultes escrites van caure un 2,4%, fins a 1.889.

Pràcticament totes les queixes que va rebre el Banc d’Espanya -el 85%- es dirigien als bancs, i el 81% feien referència a les hipoteques, molt per sobre dels percentatges d’anys anteriors. Dins les reclamacions pels préstecs hipotecaris, 23.020 eren per les despeses de formalització -el 2016 només n’hi va haver 20- i 6.071 per les clàusules terra. D’altra banda, les incidències relacionades amb els préstecs personals i els crèdits al consum van registrar un lleuger augment. L’any passat aquest segment va sumar 775 queixes, però el seu pes en el total de reclamacions va caure. Pel que fa a les operacions de passiu, les reclamacions més recurrents van ser les incidències amb targetes de crèdit i dèbit, seguides de les transferències.

Malgrat l’allau de reclamacions, durant el 2017 només es va resoldre una de cada quatre queixes que va rebre el Banc d’Espanya. En total van ser 10.428 les que van obtenir resposta, el 73% de les quals favorables al client i el 27% a l’entitat, en la línia dels resultats del 2016. Precisament, els bancs van replicar moltes més decisions del Banc d’Espanya. Si fa dos anys només van demanar rectificacions davant d’informes contraris en el 37% dels casos, durant el 2017 la proporció va augmentar fins al 62%.

Menys queixes el 2018

El Banc d’Espanya ja va comentar ahir que el volum de reclamacions presentades durant el 2018 serà previsiblment molt més baix que el de l’any anterior. Segons dades provisionals, l’organisme financer va rebre al voltant de 16.000 queixes entre el gener i el setembre. Aquesta davallada contrasta amb el caos que ha generat al sector la sentència del Tribunal Suprem -ara paralitzada- sobre l’impost de les hipoteques, que podria resultar en un augment de les reclamacions dels clients dels préstecs.