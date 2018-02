Red Eléctrica nega pressions per comprar Hispasat i facilitar les opes a Abertis

Red Eléctrica, la companyia que gestiona la xarxa elèctrica d'alta tensió a Espanya, ha negat aquest dilluns qualsevol tipus de pressió per a comprar l'operador espanyol de satèl·lits Hispasat i, s'aquesta manera, facilitar les ofertes públiques d'adquisició (opes) que han fet la italiana Atlantia i l'alemanya Hochtief, filial de la constructora ACS, per a comprar Abertis.

Abertis és el principal accionista d'Hispasat, ja que en té un 50,75% del capital directament, a més d'un acord amb la francesa Eutelsat per a comprar-li el 33,69%. El ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, del que és titular Álvaro Nadal, ha demanat més informació sobre la possible venda d'Hispasat abans d'autoritzar l'opa d'Atlantia sobre Abertis, argumentant que Hispasat és un actiu estratègic, que a més implica les comunicacions de la defensa espanyola.

El conseller delegat de Red Eléctrica, Juan Lasala, ha dit que la seva companyia tindrà la "calma suficient per esperar el que sigui necessari" per portar a terme l'operació de compra de l'operador de satèl·lits.

Lasala, durant la conferència amb analistes en què ha presentat els resultats de Red Eléctrica, ha assenyalat que l'operació "està en marxa", però "no tancada", i que el que hi ha hagut fins ara ha estat una mostra d'interès del seu companyia per fer-se amb Hispasat.

Joan Lasala ha dit que Hispasat els agrada com a companyia i com a actiu, ja que aquest últim és explotable en condicions similars a les de la fibra òptica, un negoci en què Red Eléctrica ja compta amb presència després d'adquirir el 2014 al gestor ferroviari Adif els drets d'ús i explotació de la seva xarxa de cables de fibra òptica no dedicada al negoci ferroviari.

Lasala ha afegit que enmig de les opes llançades sobre Abertis ha de pronunciar-se amb prudència, tot i que ha declarat que les negociacions per fer-se amb Hispasat es van iniciar abans del procés d'opes, el que prova que "ni ningú ens obliga a comprar", com s'ha vingut especulant, "ni ningú ens obliga a no comprar".

En aquest sentit, ha revelat que Hispasat és un actiu que interessa a Red Eléctrica des de fa més de quinze anys i que el 2003 l'empresa de gestió de xarxes elèctriques va estar analitzant "les potencials possibilitats de Retevisión audiovisual que després va comprar Abertis".

Lasala ha insistit que el consell d'administració de Red Eléctrica no ha aprovat cap oferta, "ni vinculant ni no vinculant", com reconeix la pròpia Abertis en l'ordre del dia de la junta general que ha convocat per al març, en que està previst que la gestora d'autopistes demani autorització als socis per a vendre Hispasat.

El conseller delegat de Red Eléctrica ha admès que és una operació que els hagués agradat tancar, però "hem de respectar els drets, deures i temps tant dels opants i de l'opada, com del regulador", i ha afegit que "tindrem la calma suficient per esperar el que sigui necessari per realitzar aquesta operació ".

Guanys de 670 milions

Red Eléctrica va obtenir un benefici net de 669,8 milions d'euros el 2017, xifra un 5,2% superior a la del 2016, segons ha informat aquest dilluns la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El resultat brut d'explotació (Ebitda) del gestor elèctric va totalitzar 1.519,5 milions d'euros l'any passat, un 2,3% més que en l'exercici precedent.

El 2017, Red Eléctrica Corporación va fer inversions per valor de 510,2 milions d'euros, de les quals 411,8 milions d'euros es van destinar al desenvolupament de la xarxa de transport espanyola, un 3,3% més que el 2016.

L'import net de la xifra de negoci de l'exercici 2017 va ascendir a 1.941,2 milions d'euros davant els 1.932,3 milions d'euros de l'exercici anterior.