Red Points, Cornerjob i Restb.ai es colen a la llista de les deu 'start-ups' barcelonines amb més notorietat

És indubtable que Barcelona s'ha consolidat com un pols d'atracció de noves 'start-ups'. Segons un estudi presentat al Mobile World Congress, aquest tipus d'empreses instal·lades a la capital catalana van captar 453 milions d'euros l'any 2017, el doble respecte a l'any anterior. A part, Barcelona és la cinquena ciutat d'Europa on es concentra més volum de firmes de nova creació (al voltant de 1.100), només superada per Londres, París, Berlín i Dublín.

Cada any, la revista 'Wired', especialitzada en el sector de les noves tecnologies, publica una llista de les deu 'start-ups' amb més notorietat amb seu a la Ciutat Comtal. Respecte al rànquing de l'any passat s'han produït cinc canvis.

Glovo, TravelPerk, 21 Buttons, Typeform i Badi són les cinc companyies que han aconseguit mantenir la seva posició. De fet, Glovo i Typeform son les úniques de la llista que van rebre el mateix reconeixement l'any 2016.

A aquest col·lectiu se sumen Cornerjob, Red Points, ID finance, The Hotels Network i Restb.ai, que han aconseguit desbancar noms com els d'Ulabox i Lodgify. Amb l'única excepció de Cornerjob, la resta són debutants en el rànquing. La plataforma especialitzada en el sector de l'ocupació ja va figurar en la classificació del 2016, però l'any passat en va caure.