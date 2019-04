Red Points tanca una ronda de finançament de 34 M€

L’empresa catalana Red Points ha rebut una injecció de gairebé 34 milions d’euros en una ronda de finançament que ha liderat Summit Partners -una empresa d’inversió que gestiona més de 17.000 milions d’euros- amb la participació dels inversors que ja tenia: Northzone, Mangrove, Eight Roads Ventures i Banc Sabadell, segons ha pogut confirmar a l’ARA. Es tracta d’una de les injeccions de capital més importants que ha rebut una start-up espanyola.

Amb aquesta ronda l’empresa, especialitzada en l’eliminació de webs que transaccionen amb productes piratejats -des de pel·lícules fins a productes de moda-, ja ha aixecat 57 milions d’euros. “La ronda d’inversió contribuirà a enfortir la posició de la companyia com a líder mundial per abordar el problema de les infraccions contra les marques a internet”, va explicar a aquest diari la sòcia i consellera delegada de la companyia, Laura Urquizu.

Concretament, l’empresa vol enfortir el seu lideratge als Estats Units, on des de l’any passat i gràcies també a una ronda de finançament va obrir una oficina a Nova York que ja té 25 treballadors. La seu, que és a Barcelona, ja supera els 200 empleats.

Red Points, impulsada per l’advocat Josep Coll i el seu soci David Casellas, va crear el seu propi software, que utilitza la intel·ligència artificial per rastrejar webs i detectar quines venen material piratejat. Aquest programari elimina diàriament més de 100.000 productes i continguts il·legals a internet de més de 100 pàgines d’empreses d’ e-commerce o xarxes socials, entre les quals per exemple Amazon. La companyia treballa amb clients de sectors molt diferents, des de productes per a nens petits, esportius o cosmètics fins a fabricants de software. Des del seu naixement, l’any 2011, ha experimentat un creixement exponencial, fins al punt de colar-se entre les deu start-ups amb més notorietat amb seu a Barcelona, segons la revista Wired, especialitzada en el sector de les noves tecnologies.

Pel que fa el seu nou inversor, Summit Partners ha invertit en més de 475 empreses, sobretot de tecnologia, de salut i en altres sectors en fase de creixement. Entre les companyies més importants on té presència hi ha Avast, Darktrace, OnRobot, Perforce Software o Uber.