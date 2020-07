Relleu generacional al capdavant dels restaurants d’AN Grup

La companyia de restauració AN Grup, propietària de restaurants com Mussol, Txapela, Tapa Tapa o Citrus, entre d’altres, avança en el relleu generacional. El grup, fundat per Artemi Nolla Furriol als anys 90, ha anat donant cada cop més protagonisme a Artemi Nolla Winkel, que ja fa les funcions de conseller delegat tot i que la companyia, de capital familiar i sense consell d’administració, no té aquest càrrec formalment.

“Està sent un procés absolutament natural -explica el fundador-. Conforme va passant el temps, ell [el seu fill] va assumint més responsabilitats. Sempre va tenir la voluntat d’incorporar-se a l’empresa i hem anat fent passos”. Artemi Nolla Winkels ja és la quarta generació de la seva família que treballarà al sector.

La companyia passa un mal moment per culpa de la pandèmia del covid-19, que ha deixat la restauració com un dels sectors més afectats. Especialment a Barcelona ciutat -que és on AN Grup té més negoci-, a causa de la caiguda del turisme. La companyia, que va facturar 56 milions l’any passat, calcula que aquest any no n’ingressarà “ni la meitat”, segons Nolla Furriol (a la foto). Dels 800 treballadors que té l’empresa, n’hi ha molts que segueixen en ERTO. AN Grup gestionava l’NBA Cafè Barcelona, el primer restaurant de la NBA a Europa, però el coronavirus va obligar a tancar-lo quan tot just tenia quatre anys de vida.

“No sabem res”

“Ara és el pitjor moment per fer previsions... No sabem res, ni què passarà demà. Hem d’intentar que el vaixell suri, i gràcies”, explica amb resignació el creador de la companyia, que està a punt de fer 70 anys, fill i net d’hostalers. El cap de setmana passat, amb el pas enrere que va fer Barcelona pel rebrot del virus, les vendes d’AN Grup van baixar un 35% respecte a l’anterior, quan els ingressos ja eren anormalment baixos. L’empresa també opera a Madrid on, tot i que el turisme no té tanta importància, l’activitat dels seus restaurants està tan àtona com a Barcelona.