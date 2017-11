Relleu a la presidència d’Esteve per professionalitzar la direcció

El pròxim 1 de gener, quan Laboratoris Esteve encari ja la recta final per al seu 90è aniversari, es formalitzarà un canvi històric en la gestió de la farmacèutica catalana. Segons va anunciar ahir la companyia familiar, en aquella data es farà efectiu un relleu a la presidència que farà que Albert Esteve substitueixi en el càrrec el seu germà Joan. El futur president deixarà el seu actual càrrec, el de conseller delegat, en mans d’una persona aliena a la família Esteve, Staffan Schüberg, fins ara vicepresident executiu i director comercial de la multinacional danesa Lundbeck.

Aquest canvi és molt més que un relleu natural en una companyia el president actual de la qual, Joan Esteve, té 73 anys, i en què els canvis en la presidència entre familiars han sigut una constant al llarg de la història. Amb aquest moviment, Esteve aplica la decisió, pactada fa més de dos anys, de retirar els membres de la família dels òrgans de direcció per portar-los als de govern. “Som una companyia privada [que no cotitza a borsa] i per tant no hi estem obligats, però volem aplicar les millors pràctiques de govern corporatiu”, explicava ahir un portaveu de l’empresa.

L’anunci s’ha fet quan la multinacional en què treballa Schüberg, el futur primer executiu d’Esteve, hi ha donat llum verda. Pel fet de tractar-se d’una cotitzada, era necessària una comunicació pactada entre les dues parts.

Una etapa difícil

L’etapa de Joan Esteve com a president de la farmacèutica va iniciar-se el 2012, quan va substituir el seu nebot Antoni. El context era difícil, amb l’empresa en pèrdues i caiguda de vendes i l’aplicació d’un ERO que es va saldar amb 185 acomiadaments.

Des d’aleshores, l’empresa ha remuntat la seva situació apostant per la internacionalització i amb un important acord de recerca amb Mundipharma que l’ha dut a la posició actual, quan és la 50a empresa catalana més gran -i primera farmacèutica per darrere de Grifols-, amb 813 milions de facturació i més de 2.400 empleats.