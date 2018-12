Renault no troba irregularitats en els pagaments a Ghosn

El grup Renault no ha trobat cap irregularitat en l'auditoria preliminar de l'expresident de Nissan Carlos Ghosn i assegura que la compensació del directiu com a president i director general de la firma francesa i les condicions sota les quals es va aprovar són adequades a la llei aplicable i sota el codi de govern corporatiu de les societats cotitzades AFEP-MEDEF. Així, el consell ha decidit mantenir Ghosn com a president i director general, malgrat que ha estat rellevat de les seves funcions per la seva detenció al Japó.

En un comunicat, la marca francesa del rombe ha informat que la junta directiva de Renault ha demanat als advocats de la companyia que continuïn examinant l'expedient d'acusacions contra Ghosn per part de Nissan.

L'òrgan de direcció del grup Renault es va reunir en una sessió ordinària sota la presidència de Philippe Lagayette, director independent que va assumir les funcions de la presidència després de la detenció de Ghosn al Japó.

Ghosn ha recorregut la decisió judicial d'estendre el període de la seva detenció fins al 20 de desembre, arran de la sospita que el suposat cas de frau fiscal es podria ampliar en tres anys addicionals del que s'havia previst inicialment.

Segons el Tribunal del Districte de Tòquio, Ghosn ha presentat un recurs contra aquesta decisió de dilluns, després que hi hagi sospites que el directiu podria haver declarat menys ingressos dels reals també en tres anys consecutius, fins al 2018.

El que va ser president de Nissan fins a mitjans del mes passat i home fort de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, va ser detingut el 19 de novembre després que la companyia portés a terme una investigació interna en què va descobrir que tant Ghosn com el director representant Greg Kelly havien informat presumptament els supervisors nipons d'uns ingressos més baixos dels que realment van percebre, alhora que també es va detectar un altre tipus de "males conductes".

Així, el directiu està acusat de publicar una compensació econòmica per la seva responsabilitat al capdavant de Nissan de menys de la meitat dels 88 milions de dòlars (77 milions d'euros) que va rebre durant cinc anys, des del 2010.