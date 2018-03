Renfe aconsegueix el 2017 els seus primers beneficis de la història

Renfe va registrar un benefici net de 69,84 milions d'euros el 2017, aconseguint així per primer cop en la història tancar un any amb benefici net gràcies a la seva activitat ordinària i sense tenir en compte els resultats extraordinaris, segons ha informat aquest dijous l'operadora ferroviària pública.

De fet Renfe havia aconseguit un benefici de 96 milions d'euros l'any 2015, en uns resultats en els que l'operativa ordinària encara donava pèrdues però on va aconseguir uns beneficis extraordinaris per derivats d'un acord d'ús de sòls amb Adif, la companyia que explota la infraestructura ferroviària. I l'any 2016 Renfe va reportar inicialment un benefici, però després va reformular els comptes quan va canviar de president i després de fer front a una important multa de Competència a Renfe Mercancías, anotant-se unes pèrdues de 35,86 milions d'euros.

L'operadora atribueix el bon resultat del 2017 a l'increment del nombre de viatgers, especialment de l'AVE, servei que l'any passat va aconseguir un nou rècord amb 21,10 milions de viatgers i va encadenar així cinc anys consecutius de creixements.

Renfe és l'operadora de l'alta velocitat, i aconsegueix uns bons resultats, però no és el cas de l'Adif, que és qui fa les inversions en la infraestructura i les estacions, i que està en pèrdues i amb un elevat deute.

Pel que fa a 2017, Renfe va elevar un 4% els ingressos generats per tots els seus serveis de transport de passatgers en tren, que van sumar 2.386,6 milions d'euros.

Aquests ingressos inclouen els generats pels trens comercials, és a dir, els d'AVE i Llarga Distància, que no tenen subvenció pública, i els de Rodalies i Mitja Distància convencional, considerats com a serveis públics i que reben aportacions públiques, atès que no són rendibles i Renfe els presta per encàrrec de l'Estat, per garantir la cohesió territorial i la mobilitat dels ciutadans.

832 milions de subvenció pública

Durant el passat any aquesta subvenció pública va ascendir a 832 milions d'euros, un 43,5% més enfront dels 579,9 milions del 2016. L'augment és conseqüència dels canvis registrats el passat exercici en les subvencions públiques que l'Estat paga a Adif i l'operadora i també en el dels cànons que aquesta empresa abona a la companyia gestora de la infraestructura ferroviària, és a dir, els peatges que Renfe (empresa pública) paga a Adif (també pública) per cada tren que circula.

Adif ja no rep la subvenció pública que cada any li donava l'Estat per al manteniment de la xarxa ferroviària convencional. En comptes d'això, aquesta subvenció la cobra Renfe perquè, de la seva banda, comenci a pagar a Adif cànon per la circulació de trens de Rodalies i Mitja Distància, fins ara exempts d'aquest 'peatge'.

Aquesta modificació va provocar així que, igual que les subvencions, el total de cànon o peatge que Renfe va abonar a Adif per l'ús de les vies, les estacions i la resta d'infraestructures ferroviàries també es disparés el 2017 un 40,8%, fins a sumar 988,280 milions.

Els ingressos totals de Renfe, incloent les subvencions, acords amb comunitats i altres partides, es van situar en 3.578 milions d'euros, un 10,8% més. De la seva banda, el total de despeses de l'operadora, que a més de cànon inclouen despeses de personal, l'energia, el manteniment dels trens i els serveis a bord, entre altres partides, van suposar 3.089 milions d'euros, un 11,8% més que un any abans.

El benefici brut d'explotació (Ebitda) de Renfe s'ha situat així en 489,4 milions d'euros, un 4,8% més que un any abans, i el benefici net en els referits 69,8 milions.

La companyia ferroviària aconsegueix així superar les seves històrics números vermells en vigílies que a la fi de 2020 s'obri a la competència el transport de viatgers en tren a tot Europa i hagi d'afrontar així l'entrada de competidors.