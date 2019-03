L'operador de transport i logística alemany busca terrenys per créixer a Catalunya

DB Schenker, la filial de transport i logística de Deutsche Bahn, l’operador ferroviari públic alemany, busca terrenys per créixer en el seu negoci logístic a Catalunya, segons ha explicat a l’ARA el conseller delegat de la companyia, Jochen Thewes. L’empresa va fer el gran salt a Espanya l’any 2007 quan va comprar l’operador logístic català Spain Tir. La companyia alemanya, que opera a tot el món, manté quatre potes de negoci: el transport terrestre, l’aeri, el marítim i la logística. A Catalunya disposa d’uns 24.000 metres quadrats d’instal·lacions, entre els quals hi ha una nau logística a la ZAL, de 12.400 metres quadrats.

L’operador de transport i logística voldria aconseguir una superfície logística igual o superior per duplicar i millorar la seva capacitat logística, però Jochen Thewes reconeix que és difícil trobar una superfície d’aquestes dimensions ben ubicada a Catalunya. L’última gran inversió a Espanya de la companyia va ser a Madrid, en un centre logístic al qual es van destinar 22 milions d’euros. Però Thewes indica que a Catalunya no cal una inversió tan gran perquè disposen d’instal·lacions suficientment competitives, com les heretades de Spain Tir. Catalunya és el principal mercat de DB Schenker a la península Ibèrica, ja que suposa un 40% de la seva facturació a Espanya i Portugal, que voreja els 300 milions d’euros.

Segons el màxim executiu de la multinacional alemanya, la península Ibérica és el quart mercat de la multinacional a la Unió Europea. Thewes reconeix que manquen infraestructures a Catalunya i Espanya, però indica que això també passa en altres mercats, com l’alemany, i aposta per la tecnologia com una manera de fer front al problema, amb aplicacions que permeten escollir la ruta dels camions i les hores que han de circular o una solució que connecta dos camions entre si, cosa que permet circular ocupant menys espai a la carretera.

Aposta tecnològica

L’aposta tecnològica del conseller delegat de DB Schenker és clara. La companyia ha destinat un centenar de persones a desenvolupar una plataforma que permet al client planificar, seguir i pagar els enviaments a qualsevol lloc del món, i el primer idioma a què s’ha traduït és l’espanyol.