Renfe posarà en marxa l'AVE de baix cost d'aquí un any

"La Setmana Santa de l'any vinent els usuaris ja podran comprar bitllets i viatjar en el nostre servei 'low-cost' d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona", ha assegurat aquest dijous el president de Renfe, Isaías Táboas, durant la seva intervenció aquest dijous al 'Foro Next'.

Així, l'operador ferroviari públic espanyol es prepara davant els moviments de la futura competència en els trens ràpids de llarga distància. L'operadora francesa SNCF ja ha anunciat que vol operar trens d'alta velocitat a Espanya quan arribi la liberalització del sector, i altres operadors privats també s'estan preparant per fer-ho, entre ells Ilsa –filial d'Air Nostrum– i Acciona. Ilsa, de fet, ja té l'autorització per operar trens internacionals, i voldria posar en marxa viatges entre Madrid i Montpeller, cosa que a la pràctica li permetria competir amb Renfe en el corredor Madrid-Barcelona, ja que podria fer parades a Saragossa i Madrid.

Però, a més, la liberalització dels viatges nacionals la va fixar el govern espanyol per al desembre del 2020. Llavors qualsevol operador autoritzat podrà oferir els seus serveis. Per això Renfe vol posar en marxa el seu servei 'low cost' l'any que ve mesos abans de la liberalització total, per fer front a la competència amb els preus més baixos.

El president de Renfe ha ratificat que el servei de baix cost tindrà com a principal objectiu captar passatgers que ara viatgen amb cotxe i autobús en lloc de tren. Táboas diu que serà un servei diferent a l'actual AVE, del qual ha dit que no és car. "És un producte de qualitat, que ofereix unes prestacions molt valorades pels viatgers i que el mercat està disposat a pagar", ha assegurat.

Però malgrat defensar els preus actuals de l'AVE, ha reconegut que aquest servei de baix cost podria tenir uns preus un 40% inferior a l'actual alta velocitat. El president de Renfe ha anunciat l'estrena l'estrena d'aquest servei de baix cost per a la Setmana Santa de l'any vinent després que fa unes setmanes avancés que ja té els trens amb els quals prestarà el servei.

Disposar dels trens és un avantatge competitiu, atès que la compra de trens constitueix el principal obstacle a salvar pels operadors que volen entrar a competir amb Renfe en l'AVE. SNCF ha reconegut que encara no té trens "preparats per circular a Espanya".