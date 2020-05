Reparacions i manualitats: què compren els confinats amb l’obertura del comerç

“Se m’ha trencat la campana extractora de la cuina, però em feia ràbia comprar-la per Amazon”, explica una clienta mentre entra a una botiga d’Electrodomèstics Calbet, a l’Eixample. Amb el tancament forçós dels comerços per l’estat d’alarma, les primeres compres després de l’obertura s’han destinat a solucionar els imprevistos i les emergències que han aparegut durant el confinament. En els primers dos dies des que tornen a atendre el públic amb cita prèvia, el que més han venut a l’establiment són neveres i rentadores. “La majoria són aparells que s’han fet malbé, ahir va ser un boom d’aquests casos. No ens podem queixar perquè estem treballant força”, explica l’Esther, equipada amb mascareta i guants. Encara que els grans electrodomèstics lideren el rànquing de compres, la venedora també ha atès algun client que buscava un mòbil nou o aparells més petits com cafeteres.

Els dependents de la ferreteria Optimus al carrer València fan servir mascaretes de protecció d’obra per atendre els clients que tornen a aparèixer després de dos mesos amb la persiana abaixada. “El primer que ens demanen són les pantalles que portem nosaltres, però ja no ens en queden des del febrer”, diu la Núria, dependenta de l’establiment. Explica que els compradors busquen peces per fer reparacions a casa i sacs de terra per cuidar les plantes. “Hi ha qui té una aixeta que no funciona o fins i tot que vol comprar guix i ciment per arreglar una paret”, afegeix. També tenen èxit els pulveritzadors per regar, que ara s’omplen amb desinfectant, i la cinta per senyalitzar la distància de seguretat amb els clients, que venen a comprar altres comerciants del barri.

A la papereria Martos, al carrer Muntaner, el bricolatge es converteix en manualitats tant per als grans com els petits. “Es ven tot el que sigui creativitat i coses per no avorrir-se a casa”, explica la Lourdes, que recorda als clients que es rentin les mans amb solució hidroalcohòlica quan entren a la botiga i els demana que intentin tocar els productes el mínim possible. Des que ha tornat a obrir el seu comerç aquesta setmana les vendes que més han pujat es divideixen entre el material per instal·lar l’oficina a casa –“ens demanen molt paper i tinta per la impressora”– i allò que es compra directament per distreure’s. “La gent s’inventa de tot amb el que té a casa. Ahir una senyora es va emportar pintures acríliques per decorar uns testos”, recorda.

El despertar del tèxtil ha sigut més lent. El Lluís atén els clients d’un en un des de darrere el taulell de la merceria Roser. La majoria dels que hi tornen a entrar hi busquen, precisament, goma per fabricar-se les seves pròpies mascaretes. “Mentiria si digués una altra cosa”, fa. Com a les ferreteries, explica que el seu negoci atén ara les “urgències” de la casa com botons i fils per reparar peces de roba esquinçades durant el confinament.

L’estat d’alarma ha enganxat botigues de moda com Texviot just abans del canvi d’armari. És el seu segon dia de reobertura perquè la setmana passada no arribaven a temps per adequar el local amb la publicació de les mesures de la fase 0 al Butlletí Oficial de l’Estat. “Els clients que ens demanen cita prèvia ja venen buscant roba d’estiu”, diu la Leia, que intentarà donar sortida a l’estoc de la temporada d’hivern a finals d’any a base de descomptes.

Més estalviadors i digitals

Segons la consultora Nielsen, el procés de desescalada dels consumidors tornarà a despertar la preocupació per l’estalvi a l’hora de comprar, una tendència que ja van observar després de la crisi del 2008. “L’orientació a preu serà un dels trets del consumidor postconfinament, ja que la seva part racional està fortament influïda pels hàbits que va adquirir fa una dècada, als quals cal afegir ara més preocupació per la seguretat”, explica la firma. Malgrat el confinament ha accelerat la venda per internet (les llars que fan servir la compra online a Espanya han passat de 400.000 a 1,1 milions), pronostica que aquest canal encara conviurà amb el comerç de sempre. “En cap cas s’entreveu la possibilitat que cedeixi la compra física, sinó que els consumidors adoptaran tots dos canals en funció de la missió de compra”, conclou l’estudi de Nielsen.