Competència obre un expedient sancionador a Repsol per la compra de Petrocat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert aquest dimecres un expedient sancionador a Repsol per haver incomplert una sèrie de compromisos que la petroliera va signar quan va adquirir Petrocat l'any 2014.

En un comunicat, l'organisme de la competència especifica que "existeixen indicis" que Repsol hauria omès els compromisos de les seccions C i E que es desprenen de la resolució de l'expedient on l'adquisició de Petrocat es feia oficial.

En concret, la secció C especifica que una part del combustible distribuït per Repsol i gestionat per Petrocat ha de ser subministrat per tercers operadors. Aquesta mesura pretenia evitar que Repsol gaudís d'una excessiva posició de poder al territori català, un fet que la CNMC també va intentar evitar per altres vies. No obstant això, el volum de combustible que Repsol ha d'adquirir és confidencial.

D'altra banda, la secció E demanava a la firma presidida per Antoni Brufau que enviés "informes periòdics" en què es detallés el compliment de tots els compromisos relacionats amb l'adquisició. A partir d'ara, la CNMC obre un període màxim de tres mesos per la instrucció de l'expedient.