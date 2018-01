Repsol admet l’interès de CVC per Gas Natural

Ja fa anys que periòdicament surten informacions sobre la possibilitat que Repsol vengui la seva participació a Gas Natural, un fet que la companyia petroliera sempre ha desmentit. Però ahir hi va haver un nou pas quan, en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la companyia que presideix Antoni Brufau va admetre que hi ha inversors, entre els quals el fons CVC, interessats a adquirir el seu 20% a Gas Natural.

Això sí, és un interès molt inicial. El diari Expansión havia avançat que Repsol negociava vendre el seu 20% de Gas Natural a CVC. I la CNMV va requerir aclariments a la petroliera, que mitjançant un comunicat deia que “Repsol no té com a política comentar notícies no contrastades que puguin aparèixer en els mitjans de comunicació”, però alhora admetia que la companyia sempre analitza les diverses alternatives, “entre les quals s’inclouen aquelles que són relatives a la seva participació a Gas Natural”.

Repsol, en el seu comunicat, admetia que ha rebut “mostres d’interès de diversos inversors” per la seva participació a Gas Natural, entre els quals hi ha la mencionada CVC.

Això sí, la companyia petroliera, de la qual és conseller delegat Josu Jon Imaz, indicava que aquestes mostres d’interès pel seu 20% a Gas Natural són molt preliminars i que no hi ha cap acord subscrit, ni cap contracte d’assessorament jurídic o financer, i que tampoc “ha pres cap decisió el consell d’administració”.

La possible desinversió de Repsol a Gas Natural s’ha plantejat diverses vegades en mitjans de comunicació, i fins i tot l’han analitzat agències de qualificació, ja que Repsol té qualificada aquesta participació com a disponible per a la venda i sempre s’ha vist la possible desinversió com una oportunitat de fer calaix i reduir l’endeutament de la petroliera.

L’actual participació del 20% de la petroliera al capital de Gas Natural està valorada, a preus de mercat, en més de 4.100 milions d’euros.

El maig passat, davant la junta d’accionistes de la companyia, el president de Repsol, Antoni Brufau, va assenyalar, respecte a la participació a Gas Natural, que “sempre ha sigut un actiu estratègic”, encara que va subratllar que es considerava “un actiu més, sotmès a qualsevol tipus de reflexions en tot moment”. “No tenim cap fidelitat a cap actiu”, va afegir. Repsol té previst actualitzar la primera meitat de l’any el seu pla estratègic, que va anunciar l’octubre del 2015 i que està vigent fins al 2020, per tal d’adaptar el seu full de ruta.

Venda a GIP

De fet, Repsol ja va vendre una part de la seva participació a Gas Natural el setembre del 2016. Llavors la petroliera i La Caixa, a través de Criteria Caixa, van acordar la venda d’un 20% de Gas Natural Fenosa al fons nord-americà GIP per uns 3.802 milions d’euros mitjançant un acord en el qual cadascun dels socis -Repsol i La Caixa- es va desprendre d’un 10% del capital.

Amb aquesta operació, Repsol i Criteria Caixa posaven fi al pacte parasocial per al control conjunt de Gas Natural Fenosa subscrit el gener del 2000. En aquell moment Isidre Fainé va assumir la presidència de l’empresa de gas.