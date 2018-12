La Reserva Federal apuja els tipus tot i la pressió de Trump

La Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha apujat els tipus d'interès un quart de punt percentual, fins a un rang objectiu d'entre el 2,25% i el 2,5%, tal com ja s'esperava. Ho ha fet malgrat la pressió en contra del president nord-americà, Donald Trump, i les importants pèrdues en els mercats borsaris dels últims dies.

És la quarta vegada que l'autoritat monetària nord-americana incrementa el preu del diner aquest any –que es troba en el nivell més alt en una dècada, quan l'economia estava en l'inici de la crisi de la Gran Recessió–. Però, per contra, rebaixa de tres a dos els augments previstos per al 2019 i n'espera un altre el 2020.

La Fed ha conclòs, després de la reunió celebrada entre ahir i avui, que "alguns increments graduals" seran consistents i donaran suport a l'expansió de l'activitat econòmica i les condicions del mercat laboral. La institució liderada per Jerome Powell ha subratllat que les empreses continuen generant llocs de treball –la desocupació es troba en un 3,7%, el nivell més baix dels últims 50 anys– i els consumidors segueixen gastant.

D'altra banda, e l creixement econòmic, mesurat com a producte interior brut (PIB), va registrar un sòlid 3,5% en el tercer trimestre. I l'índex de preus de despesa de consum personal, la variable preferida per la Fed per mesurar la inflació, es va mantenir estable el novembre i va situar la taxa interanual en el 2,2%, la més baixa dels últims dotze mesos.

Crítiques de Trump

Ahir, el dia abans de la decisió de Powell, Trump va criticar en un tuit les decisions de la Reserva Federal i va instar al seu president, Jerome Powell, a no augmentar un altre cop els tipus. " És increïble que amb un dòlar molt fort i pràcticament sense inflació, amb el món exterior explotant al nostre voltant, mentre París crema i la Xina està en caiguda lliure, la Fed estigui considerant un altre augment dels tipus d'interès".

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory!