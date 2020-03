La Reserva Federal retalla per sorpresa els tipus d'interès per mitigar l'impacte econòmic del Covid-19

La Reserva Federal, el banc central dels Estats Units, ha anunciat per sorpresa aquest dimarts una retallada de mig punt dels tipus d'interès amb l'objectiu de mitigar l'impacte de l'epidèmia del Covid-19 sobre l'economia nord-americana. D'aquesta manera, el tipus bàsic se situa en un rang d'entre l'1% i l'1,25%.

"Els fonaments de l'economia dels Estats Units es mantenen forts. No obstant això, el coronavirus planteja riscos en evolució per a l'activitat econòmica", ha indicat la institució en un comunicat. El Comitè de Mercat Obert de la institució, encarregat de prendre les principals decisions sobre la política monetària, ha afegit que "farà servir totes les eines que calgui per reforçar l'economia" davant l'epidèmia.

El president dels EUA, Donald Trump, ja havia demanat en diverses ocasions els últims dies que la Fed reduís de manera significativa els tipus per fomentar l'activitat econòmica en un moment d'incertesa i frenada. Davant de l'anunci de la Fed, però, Trump ha considerat que es tracta d'una mesura insuficient, que manté els Estats Units en pitjor situació que altres països.

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020

"La Reserva Federal retalla [els tipus d'interès], però ha de flexibilitzar més [la política monetària] i, el que és més important, situar-se en la mateixa línia que altres països/competidors. No juguem en un terreny igualat. No és just per als EUA. És hora que la Reserva Federal LIDERI d'una vegada. Més flexibilització i més retallades!", ha tuitejat el president nord-americà.

Tot i haver-lo nomenat, Trump és un dels principals crítics del president de la Fed, Jerome Powell, a qui retreu des de fa anys que no prengui mesures prou agressives per estimular l'economia, cosa que perjudica, diu, el país a nivell internacional. Concretament, Trump considera que la Reserva Federal hauria de rebaixar més els tipus d'interès, que als EUA estan per sobre de l'1%, mentre que, per exemple, són del 0% a la zona euro.

Els bancs centrals anuncien estímuls

La decisió de la Fed s'ha anunciat per sorpresa dues setmanes abans de la reunió sobre política monetària del banc central nord-americà i ha comptat amb el suport de tots els membres del Comitè. La rebaixa arriba hores després que un altre banc central, en aquest cas el d'Austràlia, anunciés també una retallada dels tipus fins al 0,5%, el mínim històric al país oceànic. Austràlia té forts vincles comercials amb la Xina, on hi ha l'epicentre de l'epidèmia. El governador del Banc del Japó, Haruhiko Kuroda, també ha anunciat mesures per "garantir l'estabilitat als mercats financers".

En aquest sentit, el governador del Banc d'Anglaterra, Mark Carney, ha assegurat que els bancs centrals d'arreu del món estan donant una "resposta potent" a les pors que el virus acabi causant una recessió global. Carney creu que "el xoc econòmic" causat per l'expansió de la malaltia "podria ser gran però temporal". "És raonable esperar una resposta que reflecteixi una combinació de mesures fiscals i d'iniciatives dels bancs centrals", ha afegit en una compareixença al Parlament britànic.

De fet, aquest dilluns, l'OCDE –l'organisme que agrupa totes les economies desenvolupades del planeta– va publicar els seus primers càlculs sobre com afectaria l'epidèmia el creixement econòmic. Segons la institució, el Covid-19 podria arribar a retallar entre 0,5 i 1,5 punts percentuals el creixement del producte interior brut global el 2020, cosa que suposa que el creixement seria entre un 15% i un 50% inferior al previst inicialment.

A més, l'organisme va reclamar als governs que aprovessin mesures fiscals i augments de la despesa pública per fer front a la caiguda del creixement i als bancs centrals que adoptessin polítiques d'estímul de l'economia.

El G7 reafirma el seu compromís

En un comunicat conjunt, els ministres d'economia i els governadors dels bancs centrals del G7 –el grup dels set estats més desenvolupats del món– han reiterat la seva voluntat de prendre les mesures necessàries per apaivagar els efectes negatius del Covid-19 sobre l'economia, tot i que sense especificar quines i si suposaran, per exemple, un increment del dèficit en aquests països. Aquest dilluns, Bruno Le Maire, ministre de finances de França (un dels membres del G7) ja va avisar que es mantindria en contacte amb els seus homòlegs del G7 per coordinar les respostes davant l'avenç del virus.

"A causa del potencial impacte del Covid-19 en el creixement global, reafirmem els nostre compromís per fer servir totes les polítiques apropiades per assegurar un creixement fort i sostenible i protegir-nos contra riscos negatius", han indicat els set països. Els governs s'han compromès a prendre "mesures fiscals quan sigui pertinent" i a "donar suport a l'economia" mentre duri l'epidèmia, "en paral·lel a enfortir els esforços per expandir els serveis sanitaris". A més, els bancs centrals mantindran les polítiques expansives, tal com ha fet la Reserva Federal.