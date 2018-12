Revés judicial al sector del taxi a Barcelona

Males notícies per al sector del taxi. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat les mesures cautelars que impedeixen que entri en vigor el reglament urbà aprovat per l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) i que dificultava el servei dels vehicles VTC.

La secció tercera de la sala del contenciós administratiu del TSJC ha desestimat el recurs presentat per diverses associacions gremials del taxi i per la mateixa AMB contra les mesures cautelars dictades per aquest mateix jutjat que impedien que el citat reglament entri en vigor. L'argument és que aquesta ordenació envaeix competències estatals.

L'aspecte més polèmic d'aquest reglament, aprovat per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, era que imposava de manera unilateral i retroactiva la limitació d'un vehicle VTC per cada 30 taxis a l'àrea metropolitana de la capital catalana. La proporció actual és d'un VTC per cada sis taxis. La interlocutòria garanteix que no hi hagi canvis sobre aquest aspecte en els pròxims quatre anys.

Eduardo Martín, president d'Unauto, la patronal de les VTC, ha celebrat la decisió judicial, "que posa en relleu que no només s'envaeixen competències de l'Estat sinó que es pretenia incomplir la llei", ha afirmat, recordant que la ràtio 1/30 s'ha d'aplicar "a la concessió de noves autoritzacions, però no de manera retroactiva".

Les principals empreses que operen a Barcelona fent la competència al taxi són Cabify i Uber.