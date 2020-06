Revolta al Cercle d'Economia contra la gestió de Javier Faus

Revolta sense precedents al Cercle d'Economia. Un grup de socis i expresidents del Cercle d'Economia han demanat al president de l'entitat, l'empresari Javier Faus, que dugui a terme un canvi de rumb en la gestió i, fins i tot, que abandoni la presidència si fos necessari.

Javier Faus fa tot just un any que presideix el Cercle i ha introduït diversos canvis en aquesta organització, que fa funcions de lobi i actua com a think tank de la burgesia barcelonina.

El president de Colonial i expresident del Cercle, Juan José Brugera, ha reclamat al seu successor que fes canvis, una petició a la qual s'hi han sumat altres expresidents i un grup de socis descontents amb la manera de fer del nou equip gestor, segons ha avançat aquest dimarts La Vanguardia.

Segons aquestes veus crítiques, el Cercle estaria perdent influència. Així mateix, lamenten la banalització de l'ens empresarial i el trasllat de les jornades anuals de Sitges a Barcelona.