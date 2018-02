Reynés demana “paciència” per vigoritzar Gas Natural

El 2017 no va ser un bon any per a Gas Natural Fenosa. La caiguda en barrina del negoci d’electricitat a Espanya, el seu primer mercat (amb una davallada del resultat d’explotació del 57% per culpa de factors meteorològics), va ser el principal causant d’una rebaixa del benefici abans d’impostos i extraordinaris del 22%. Només la venda d’actius (amb operacions a Itàlia i Colòmbia) va ser capaç de compensar aquest descens fins a dur el benefici net a la línia dels objectius que s’havia marcat la gasista, amb 1.360 milions d’euros, un 1% més que un any abans. A l’empresa hi ha el convenciment que cal donar un nou impuls al negoci. L’encarregat de fer-ho serà Francisco Reynés, expresident d’Abertis, que dimarts va ser nomenat nou president executiu de Gas Natural -rellevant Isidre Fainé i Rafael Villaseca, president i conseller delegat, respectivament-. El nou primer directiu de la companyia va demanar ahir “paciència” als inversors.

Gas Natural tenia previst presentar el seu nou pla estratègic ahir, però el nou president executiu de la companyia vol dir-hi la seva i ha premut el botó de pausa. La nova orientació estratègica, que ha de esquivar els sotracs que ha passat el negoci aquest any, es presentarà en els pròxims mesos. Això podria fins i tot fer ajornar la junta d’accionistes, que habitualment és a l’abril, segons va reconèixer Reynés, que va reiterar que demanava un “cert crèdit” als accionistes. La companyia té el repte d’establir una política de dividend més agressiva per acontentar els fons d’inversió que controlen bona part de les accions, i s’ha fixat l’objectiu de repartir més d’un euro per acció en els pròxims exercicis, que és exactament el que s’entregarà als inversors aquest any.

Amb seu a Madrid des del 6 d’octubre de l’any passat, Reynés va dir que la decisió del trasllat pot ser “revisable” (Abertis va dir el mateix), però va evitar donar ales a la possibilitat d’un retorn imminent a Barcelona.

Abertis aplana les opes

Reynés va fer ahir un doblet. Abans d’anar a Gas Natural va passar per Abertis, on es va acomiadar dels analistes i els periodistes dient que deixa la companyia “en bones mans”. I va prendre la paraula el seu substitut, el nou conseller director general, José Aljaro(fins ara director financer), que pren el control de la companyia en plena guerra d’opes entre Atlantia i Hochtief (ACS). Abertis espera superar les traves que ha posat el ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal. Per fer-ho, desconsolida Hispasat dels seus comptes i Aljaro va dir que entregarà al ministre tota la documentació de l’operadora de satèl·lits. També va afegir que no creu que Nadal actuï per motius polítics, i va deixar clar que lluitarà perquè les opes siguin al preu més alt possible.