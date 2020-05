Reynés renova la cúpula de Naturgy per fer front als nous competidors

El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ha anunciat aquest dimarts una renovació de la cúpula de la companyia que, entre altres aspectes, busca fer front a l'entrada de nous competidors en el negoci minorista del gas i l'electricitat, com Repsol, Total o Cepsa.

Reynés ho ha anunciat durant la junta d'accionistes telemàtica de la companyia que s'ha celebrat aquest dimarts. El president ha fitxat tres executius que reportaran directament a ell. Són Pedro Larrea, Jorge Barredo i Carlos Vecino. L'objectiu és "l'acceleració de la transformació del grup" per adaptar-se al nou escenari, marcat per la pandèmia.

Larrea comandarà la unitat de gestió, energia i xarxes, per optimitzar el negoci tradicional. És un executiu que ha passat per empreses del sector com Endesa o el Grupo Villar Mir. Barredo serà l'encarregat d'accelerar l'aposta per les renovables. Va ser fundador de X-Elio i va presidir la patronal fotovoltaica Unef.

Carlos Vecino, que va ser director de màrqueting de Vodafone, serà l'encarregat de fer front als nous competidors, ja que dirigirà la unitat de comercialització minorista. "El mercat canvia molt ràpid amb nous competidors de molt múscul financer", ha reconegut Reynés en roda de premsa posterior a la junta. I ja ha posat deures a Vecino: "El mercat requereix una resposta, perquè l'agiten els nous entrants i ens forcen a prendre decisions". Segons Reynés, s'ha de respondre amb propostes comercials disruptives.

Caiguda de preus

El màxim executiu de Naturgy ha recordat que la pandèmia ha causat importants caigudes "mai vistes" dels preus de l'energia. Per això, Reynés ha indicat que ha iniciat un procés de renegociació dels contractes d'aprovisionament de gas de la companyia.

Reynés ha apostat per una negociació ràpida dels preus, però no ha descartat, si no es tanquen acords, acudir a l'arbitratge internacional per aconseguir una rebaixa de tarifes. Fins i tot en el cas del contracte d'Algèria –el més important–, que es vehicula a través de la companyia pública d'aquest país, Sonatrach, que és alhora accionista de Naturgy amb un 4,1% del capital.

Francisco Reynés no ha descartat que Naturgy aprofiti la situació actual per créixer amb compres si sorgeix l'oportunitat. Ha recordat que la companyia té 10.000 milions d'euros de liquiditat. "La situació de fortalesa financera ens proporciona tiquets per poder ballar", ha indicat Reynés, que ha especificat que la companyia serà "proactiva en l'anàlisi i valoració d'alternatives". "Sortiran oportunitats i hi participarem", ha anunciat.

125.000 clients han ajornat el pagament

Francisco Reynés ha indicat que 125.000 clients de la companyia han demanat i obtingut l'ajornament del pagament dels rebuts per la pandèmia, acollint-se a l'oferta de la companyia. "Ens sentim orgullosos d'haver ajudat una mica", ha indicat Reynés, que també ha descartat EROs o ERTOs a la companyia, i ha assegurat que sempre ha optat pels acords individuals.

La junta ha aprovat repartir un dividend complementari d'un cèntim d'euro per acció amb càrrec als resultats del 2019, amb la qual cosa l'empresa manté el compromís d'un dividend d'1,37 euros. No obstant, Reynés ha defensat la decisió de suspendre el programa de recompra d'accions de 400 milions d'euros, que és un sistema de retribució indirecta a l'accionista.

Tot i això, Reynés ha admès que la companyia haurà de revisar el seu pla estratègic, a causa de l'impacte del coronavirus, però ha calmat els accionistes: "La cosa més important del nostre pla, que és el dividend, no la toquem".

Reynés també s'ha referit al projecte de llei d'energia i clima, que ara començarà a tramitar-se al Congrés. Sense entrar en el contingut, ha dit que demostra "lideratge" per part del govern espanyol en un moment de crisi i, a més, dona un marc estable a llarg termini per al sector.