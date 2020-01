La vicepresidenta Ribera sobre la sortida de Sevilla de Red Eléctrica: “Mai hi ha hagut una ingerència del govern”

La ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta del govern espanyol, Teresa Ribera, ha negat qualsevol influència o pressió de la Moncloa en la sortida de Jordi Sevilla com a president de Red Eléctrica. La ministra ha aclarit que “mai hi ha hagut” cap ingerència "d'aquesta ministra" sobre la companyia, que ha descrit de “la joia de la corona” del sistema energètic espanyol. Ribera també ha volgut agrair “l’esforç” de Sevilla durant aquest any i mig al capdavant de Red Eléctrica i ha assenyalat que la companyia ha de “tornar a la tranquil·litat” després de la “sorollosa sortida”.

La ministra ha fet les declaracions aquest dijous durant la presentació del nou congrés de Fira de Barcelona, BforPlanet, enfocat al desenvolupament sostenible. Ribera també ha explicat que aquesta tarda es reunirà amb els serveis de costes per a la recuperació dels danys del temporal Gloria al delta de l’Ebre, i amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.