Rivera anuncia un acord amb el govern espanyol per donar suport als pressupostos

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha anunciat que ha arribat a un acord amb el govern espanyol per donar suport als pressupostos de 2018, després que l'executiu hagi "cedit" a les exigències del partit taronja, tal i com ha explicat Rivera.

Ho ha anunciat en una roda de premsa al Congrés després de detallar que s'han complert les "condicions bàsiques" plantejades pel seu partit: el complement salarial per a joves i la marxa de la senadora del PP, Pilar Barreiro, del seu càrrec.

Amb tot, per tirar endavant els pressupostos l'executiu espanyol encara necessita els vots del PNB, que, per ara, no estan assegurats. De fet, aquest matí el president del partit, Andoni Ortúzar, ha donat suport a Carles Puigdemont. "Estem amb tu, president", resa un missatge que ha compartit a Twitter, acompanyat d'un comunicat: "La judicialització de la política a l'Estat espanyol no només és nefasta, sinó que constitueix el major indicador del fracàs en el diàleg polític"