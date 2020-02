Roberto Viola: “La UE és neutral: no apuntem a cap empresa amb el 5G”

Durant l’última setmana Barcelona s’ha conjurat perquè el debat tecnològic no s’escapi de la ciutat, tot i el buit que ha deixat l’anul·lació del Mobile. Aquesta mateixa premissa explica que Roberto Viola -director general de Telecomunicacions, Continguts i Tecnologia de la Comissió Europea i un dels encarregats de definir l’agenda digital de la Unió Europea- mantingués la seva visita a la capital catalana.

¿S’imaginava que s’anul·laria el congrés per l’efecte del coronavirus?

Francament fa dos mesos no ho hauria pensat, però quan les imatges van començar a ser serioses era una possibilitat per raons de seguretat. Hi hauria hagut milers i milers de persones de totes les parts del món. Entenc la decisió. És una gran pèrdua per a Barcelona i per això volia ser aquí, per donar suport a la ciutat i particularment a les universitats i als emprenedors.

La ciutat s’ha bolcat aquesta setmana a organitzar esdeveniments al voltant de la tecnologia. ¿Barcelona pot sobreviure sense el congrés?

Tornarà l’any vinent. L’ecosistema digital no té res a témer perquè s’hagi cancel·lat aquest any. Barcelona té tot el que necessita per convertir-se en un hub tecnològic europeu. És una ciutat coneguda per ser inventiva i creativa. Estic segur que tindrà un futur molt brillant.

Vostè treballa en l’àrea de la CE encarregada de construir una “Europa adaptada a l’era digital”. Com podem adaptar-nos a una cosa que ja ens ha canviat com a societat?

És cert que ja ha començat, però ara hem d’accelerar molt. Si Europa no abraça la transformació digital, patirem molt en comparació amb altres parts del món. Moltes transformacions ja s’han fet, però la majoria encara no. Hi haurà milers de milions de dades a través de nous dispositius, el 5G, l’internet de les coses, el cotxe connectat...

La majoria d’empreses que lideren aquests camps són dels Estats Units o la Xina. Hem fet tard?

És veritat, ens hem despertat una mica tard. Però alhora hem establert les millors normes del món en termes de privacitat i del respecte a la competència. I ho continuarem fent. La batalla només acaba de començar. La clau d’Europa és aquesta: la combinació entre pimes, centres de recerca i start-ups. Combinant el finançament públic i el privat podem ser part d’aquesta cursa.

¿El 5G s’ha convertit en un afer polític? Quin rol hi juga Europa?

Serà un salt molt important en termes de la qualitat de la connectivitat perquè és la cola que ho enganxa tot. La Unió Europea és neutral i no apunta a cap empresa en particular. Serà decisió dels estats membres analitzar els proveïdors i considerar quins poden suposar un risc.

¿No pot causar problemes que cada estat membre de la UE contracti un proveïdor de 5G diferent?

No és un tema de preferències, sinó de seguretat nacional.

¿Prioritzar la tecnologia és compatible amb el Green New Deal?

En tenim dubtes. Tot él món digital és una mica com Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Pot ser de gran ajuda per prendre millors decisions en el futur sobre el medi ambient. Alhora els dispositius i els centres de dades que fem servir necessiten molta electricitat. Per això volem que siguin més eficients de cara al 2030.

S’ha escollit l’OCDE com a encarregada de liderar un consens perquè la taxa Google sigui global. Creu que això acabarà passant?

Tothom ha de pagar impostos de manera justa, siguin digitals o no. La situació actual no és bona. Les taxes que aquestes empreses paguen a Europa són molt baixes. Però això és un afer més ampli que la UE. Hem vist progressos i creiem que l’OCDE trobarà la millor solució.