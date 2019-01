Roca Junyent fitxa Joan Iglesias, ideòleg de la Hisenda catalana, com a nou soci del departament de fiscal

260x366 Joan Iglesias, en una imatge d'arxiu. Joan Iglesias, en una imatge d'arxiu.

El despatx d'advocats Roca Junyent –fundat per Miquel Roca i que té el seu fill, Joan Roca, com a president del consell d'administració– ha fitxat Joan Iglesias com a nou soci del departament de fiscal. Segons ha pogut saber l'ARA, Iglesias s'encarregarà de l'àrea de contenciós tributari, és a dir, de portar els casos d'aquells clients als quals Hisenda els reclama algun import i acaben als tribunals.

Iglesias fitxa per Roca Junyent després d'exactament dos anys al despatx Crowe Horwath.

Aquest expert fiscalista va estar tres anys a la Generalitat com a principal responsable i arquitecte de la Hisenda pròpia, aleshores considerada una de les estructures d'estat cabdals, tot i que va estar més al càrrec del pla teòric que del pràctic, segons explicaven en aquella època al Govern. A finals del 2016 va deixar la Generalitat i se'n va tornar a l'Agència Tributària espanyola, on tenia plaça d'inspector. Però tan sols un any després va fer el salt al sector privat per anar a Crowe Horwath. Dos anys després, ha fitxat per Roca Junyent.