Roig (Mercadona): "A Espanya no sabem cap a on anirem o com se solucionarà"

El president de Mercadona, Juan Roig, ha advertit aquest dimecres que "és més fàcil fer canvis quan saps on vas", i a Espanya, actualment, "no sabem cap a on anirem o com se solucionarà".

Roig ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció al Congrés anual de l'Associació d'Empreses del Gran Consum (Aecoc), en l'única al·lusió indirecta que ha fet al conflicte català.

L'empresari ha defensat la importància del canvi i ha citat com a exemple el cas de Mercadona, que porta aquesta característica "en el seu ADN", i ha anat aplicant diferents estratègies al llarg de la seva història per adaptar-se millor a allò que el seu client demana.

"Si saps on vas, és molt més fàcil fer canvis. El més difícil és quan no saps on vas i surts corrent d'un lloc i no fas res més que donar voltes", ha argumentat.

Durant el seu discurs –que s'ha allargat prop de 50 minuts–, Roig ha incidit que són les empreses "les úniques" que creen riquesa en un país. "On hi ha empreses hi ha ocupació, on hi ha ocupació hi ha riquesa, i si sabem gestionar la riquesa, es genera benestar", ha recalcat el president de Mercadona.