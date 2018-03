Rosell (CEOE): "Les fronteres entre comunitats han de desaparèixer"

Les empreses sempre han reclamat menys regulació i més llibertat per actuar. Una reclamació que també implica l'estat de les autonomies. Aquest dimecres, el president de la patronal CEOE, Joan Rosell, ha comparegut a la comissió del congrés que aborda la modernització del sistema autonòmic espanyol. La intenció de la patronal és aprofitar aquesta reforma per simplificar la regulació que afecta les empreses. "Les fronteres entre comunitats han de desaparèixer a llarg termini, com les de la UE", ha afirmat Rosell, en referència a les fronteres del mercat.

Així, segons el president de la CEOE, el sistema de les autonomies i la capacitat normativa que tenen provoca que les empreses hagin de complir normatives diferents en cada comunitat autònoma, cosa que "suposa un problema per a les empreses que han de dedicar bona part del seu temps a la burocràcia", ha afirmat Rosell.

Així, doncs, com ha remarcat posteriorment el president de Cepime, Antonio Garamendi, "qualsevol canvi en el model territorial ha de respectar i impulsar el lliure mercat i la llibertat d'empresa". Segons aquests dos representants del sector empresarial, "la disparitat normativa i tributària i la descoordinació dels impostos propis dona lloc a distorsions de mercat que dificulten l'actuació de les empreses a nivell nacional", en paraules de Rosell.

L'avaluació del finançament

D'altra banda, Rosell ha deixat en l'aire la qüestió del finançament o l'infrafinançament de les comunitats autònomes. El president de la CEOE s'ha preguntat si el finançament de les administracions autonòmiques és el correcte. Segons Rosell, el que cal per respondre aquesta pregunta són sistemes d'avaluació per determinar les xifres i veure quines són les necessitats de finançament i els costos. Una observació en la línia, però menys contundent, del que va dir ara fa una setmana el president de l'Airef, José Luis Escrivá, en la mateixa comissió quan va denunciar obertament la falta de dades sobre el finançament.

A banda d'això, Rosell ha volgut elogiar l'actual model territorial, i ha assegurat que el balanç dels 40 anys després d'un "traspàs històric de competències" és positiu.